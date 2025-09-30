Publication du Rapport Financier Semestriel 2025 Groupama

Groupama annonce avoir publié ce jour sur son site internet et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport Financier Semestriel 2025.

Ce document intègre les comptes combinés pour le premier semestre 2025, le rapport semestriel d’activité, l’attestation du responsable du rapport Financier Semestriel, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle.

Le rapport Financier Semestriel peut être consulté en version française sur le site internet de la Société (www.groupama.com), dans la rubrique « Investisseur / Résultats ». La version anglaise sera disponible le 22 octobre 2025.

