Stella-Jones élargit sa gamme de produits destinés aux sociétés de services publics avec une entente en vue d’acquérir Brooks Manufacturing Co.

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente définitive en vue d’acquérir les actifs de Brooks Manufacturing Co. (« Brooks »), un fabricant américain de traverses en bois traité pour réseaux de distribution et de composants de structures de transport d’électricité. Cette transaction constitue une étape importante dans la stratégie de la Société visant à diversifier son offre au-delà de ses catégories de produits traditionnelles et à tirer parti de son vaste réseau de ventes et de distribution afin de mieux répondre aux besoins du secteur des services publics.

Fondée en 1915, Brooks est un fournisseur bien établi qui dessert les sociétés de services publics et jouit d’une solide réputation de qualité et de service à la clientèle. Elle exploite une usine située à Bellingham, dans l’état de Washington, et fournit une vaste gamme de traverses en bois traité et de composants de structures qui jouent un rôle essentiel en assurant la force et la fiabilité des systèmes électriques aériens.

« Cette acquisition est naturelle pour Stella-Jones », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « L’ajout de Brooks renforce l’éventail de solutions de Stella-Jones, rehaussant notre faculté à répondre à la demande grandissante du secteur des services publics et à accéder à de nouvelles occasions de croissance. Cette acquisition reflète notre orientation stratégique et s’aligne sur notre vision de faire de Stella-Jones un partenaire de choix pour nos clients du secteur des infrastructures. »

L’entente définitive prévoit un prix d’achat d’environ 140,0 M$ US, soumis aux ajustements usuels du fonds de roulement. La conclusion de l’acquisition est sujette aux conditions de clôture, y compris l’approbation des autorités américaines en matière de réglementation antitrust, et devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Les ventes de Brooks pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 se sont élevées à environ 84 M$ US. La Société financera l’acquisition grâce à ses facilités de crédit renouvelables existantes.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne les performances futures de la Société et l'acquisition décrite aux présentes. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses, des risques et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, le défaut de remplir les conditions de clôture et le défaut de réaliser l’acquisition proposée ou de la réaliser dans le délai prévu, pour toute autre raison. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’il peut exister un écart important entre les résultats réels et les résultats prévus, et qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives.

