Summit Nanotech valida su sorbente con confiabilidad y rendimiento líderes en la industria

CALGARY, Alberta, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summit Nanotech (“Summit”), líder global en tecnología de extracción directa de litio (DLE), anunció hoy resultados revolucionarios que validan la confiabilidad y el rendimiento de su sorbente patentado, eLivate™, en una amplia gama de composiciones de salmuera en Chile, Argentina y la región de Smackover en Estados Unidos.

Los resultados del programa avanzado de ingeniería de confiabilidad de Summit confirman que su sorbente eLivate™ puede alcanzar 10.000 ciclos operativos con solo un 5 % de degradación, manteniendo una recuperación de litio superior al 98 %, rechazo de impurezas superior al 95 %, y un uso de agua específico para DLE inferior a 10 m³/tonelada de LCE. Estos resultados respaldan la proyección de Summit de una vida útil comercial del sorbente de más de 5 a 8 años.

Un nuevo estándar en confiabilidad de sorbentes

Todos los sorbentes DLE tienen características únicas de rendimiento y durabilidad. Reconociendo que los propietarios de proyectos DLE requieren validaciones sólidas y basadas en evidencia sobre la longevidad del sorbente, Summit desarrolló un programa integral de ingeniería de confiabilidad interno para pronosticar con precisión la vida útil del sorbente. Este programa incluye dos plataformas de prueba diseñadas para simular estrés químico y mecánico en condiciones reales, permitiendo modelar el rendimiento con precisión y mejorar continuamente.

Para validar las proyecciones de vida útil, Summit realizó 1500 ciclos de adsorción-desorción utilizando salmuera de un salar sudamericano. También se realizaron pruebas de desgaste mecánico, sometiendo el sorbente al impacto de encendido/apagado a caudales normales y a 8 veces el flujo de proceso. Cada condición se operó durante 40.000 ciclos sin cambios medibles en la caída de presión. Las proyecciones serán reforzadas próximamente con pruebas aceleradas de vida útil (ALT) que demuestran resultados de ciclo completo y efectos multifactoriales de contaminantes.





Esta ventaja en confiabilidad se traduce en:

Menores costos operativos – Menor frecuencia de reemplazo reduce el OpEx.

– Menor frecuencia de reemplazo reduce el OpEx. Menores costos de capital – Mayor eficiencia del sorbente permite usar columnas DLE más pequeñas.

– Mayor eficiencia del sorbente permite usar columnas DLE más pequeñas. Menor tiempo de inactividad – Tasas de recuperación estables y mínima interrupción mejoran el rendimiento a largo plazo y el retorno sobre la inversión (IRR).

– Tasas de recuperación estables y mínima interrupción mejoran el rendimiento a largo plazo y el retorno sobre la inversión (IRR). Beneficios de sostenibilidad – Vida útil extendida del sorbente minimiza residuos y consumo de recursos, reduciendo el impacto ambiental.

“Estos resultados dan confianza a los desarrolladores de que Summit puede entregar proyectos DLE al costo nivelado más bajo del litio, con confiabilidad líder en su clase”, dijo Jeremy Patt, Director de Tecnología de Summit. “Demuestra no solo la fortaleza de nuestra tecnología, sino también el rigor aplicado para escalarla hacia el éxito comercial.”

Avances estratégicos en DLE

Este hito se suma a los logros recientes de Summit:

Operación exitosa de su planta de demostración en terreno en Chile desde mayo, abastecida completamente con su sorbente eLivate™.

Construcción de una nueva planta de demostración interna en las instalaciones de la empresa en Santiago. Totalmente operativa en enero, esta planta proporciona validación integral para el diseño comercial a escala completa, personalizado para cada activo de salmuera. Los clientes reciben informes detallados de diseño comercial, incluyendo capex y opex, acelerando el camino hacia la decisión final de inversión (FID).

Validación de la tecnología de sorbente y proceso de Summit en una amplia gama de activos de salmuera en Chile, Argentina y Smackover.



Con la confiabilidad y el rendimiento validados, Summit está finalizando un acuerdo de producción a escala con un fabricante químico global líder. El socio de Summit podrá entregar cantidades de sorbente superiores a 1000 toneladas por año.

DLE que cumple

La tecnología de Summit marca el ritmo en DLE, superando constantemente a las alternativas en confiabilidad, eficiencia y economía. Su sistema modular y sorbente de alto rendimiento, diseñado en América del Norte, produce litio de alta pureza a partir de salmueras en Chile, Argentina y Estados Unidos, con eficiencia hídrica líder en la industria.

Su planta de demostración interna comenzará a procesar salmueras de clientes en enero de 2026, apoyando proyectos comerciales de más de 5 kt/año de LCE y ofreciendo toda la gama de capacidades de planta que demanda el mercado. Las empresas interesadas en validar sus activos de litio están invitadas a contactar a Summit para asegurar su participación.

Contacto de prensa

Kristen Gray

Gerente de Marketing y Comunicaciones

kristen.gray@summitnanotech.com

Contacto comercial

Rodrigo Mery

Gerente de Desarrollo de Negocios

rodrigo.mery@summitnanotech.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a7831f0-1b4d-42cf-bbd7-5166d60bb51b