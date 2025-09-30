Placements AGF présente les Portefeuilles de revenu multi-actifs AGF

TORONTO, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placement AGF ») est fière d’annoncer le lancement des Portefeuilles de revenu multi-actifs AGF, une gamme formée de trois solutions activement gérées et conçues pour procurer un revenu mensuel fiable, un potentiel de croissance à long terme et des résultats distinctifs gérés en fonction du risque.

La gamme est formée des fonds suivants :

Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF / Catégorie Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF (anciennement, Fonds mondial de rendement AGF / Catégorie mondiale de rendement AGF)

Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF (anciennement, Fonds de revenu d’actions AGF)

Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF (anciennement, Fonds de revenu stratégique mondial AGF).



Les nouveaux noms, qui entrent en vigueur dès aujourd’hui, visent à refléter l’approche d’investissement dans chaque cas et la participation à diverses catégories d’actif.

« Les besoins des investisseurs évoluent et de plus nombreux Canadiens recherchent des solutions flexibles axées sur le revenu, a déclaré Meaghan Kelly, chef du marketing et des produits, Placements AGF. Nos solutions de type « tout-en-un » peuvent répondre à de tels besoins en investissant dans des actions, des titres à revenu fixe et des placements non traditionnels sur les marchés mondiaux, dans le but d’accroître la diversification, de même que d’améliorer le revenu et le potentiel de rendement. »

Les Portefeuilles de revenu multi-actifs AGF procurent une distribution mensuelle fixe, selon un taux annuel cible de 5 %*. Chacun des fonds de la gamme, qui sont gérés par une équipe de professionnels chevronnés en matière d’investissement et experts en répartition de l’actif, peut constituer une solution de base axée sur le revenu, ou servir de complément à un portefeuille visant un revenu mensuel supérieur, une plus grande diversification et de meilleurs résultats dans l’ensemble du portefeuille.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 56 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

*Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, l’investissement initial diminuera. Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre les mains de l’investisseur dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur tombe au-dessous de zéro, ce dernier devra payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.