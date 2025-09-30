Cartier démarre le programme d'essais métallurgiques à Cadillac

VAL-D’OR, Québec,, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer l'attribution du contrat à Soutex, une entreprise spécialisée en traitement des minéraux et en métallurgie, pour la réalisation du premier programme avancé et complet d'échantillonnage et d'essais métallurgiques pour le Secteur Main de son projet Cadillac.

Principaux objectifs du programme

Définir les taux de récupération d'or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo.

et améliorer les du gisement Chimo. Établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant

pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant Soutenir l'élaboration d'un schéma de procédé intégré .

. Fournir des données essentielles pour les futures études de seuil afin d'orienter le développement du projet.

" Le programme métallurgique représente une étape cruciale pour la réduction des risques et l'avancement du développement du projet Cadillac. En comprenant comment le matériel minéralisé réagit aux méthodes de traitement conventionnelles, nous pouvons définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Cela pourrait réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant notre empreinte environnementale. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et à l'amélioration de nos modèles économiques. En résumé, ces résultats d'essais renforceront les bases techniques du projet et contribueront à accroître la valeur pour les actionnaires " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Suite au lancement récent des études environnementales de base, nous sommes heureux de faire progresser le projet Cadillac avec le lancement de notre premier programme d'essais métallurgiques modernes. Avec des données historiques datant de près de 30 ans, il était essentiel pour Cartier de générer des données actualisées et de haute qualité, conformes aux normes actuelles. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale (éléments clés pour les futures études techniques et économiques). Combinées à notre programme de forage de 100 000 mètres en cours, ces initiatives nous permettent d'exploiter pleinement la valeur du projet Cadillac. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Récupération de production historique (source : MRNF DV 85-05 à DV 97-01 + rapports internes de compagnies)

Le matériel minéralisé de la mine Chimo (gisement Chimo) a été traité par trois producteurs différents : Chimo Gold Mines (1966-1967), Louvem (1984-1989) et Cambior (1989-1997). Le schéma de traitement était axé sur la séparation gravimétrique, la flottation et la cyanuration du concentré de flottation. Les données indiquent qu’entre 1966 et 1997, environ 2,4 millions de tonnes de minerai minéralisé ont été traitées. Au cours de cette période de production de 15 ans, la récupération historique moyenne a atteint 90,6% de l’or contenu. Ces chiffres semblent sous-estimer le gisement et devraient pouvoir être améliorés, car les deux premiers exploitants de la mine Chimo (Chimo Gold Mines et Louvem) avaient obtenu de bons résultats d'extraction, autour de 94%, tandis que la dernière période de production de Cambior a montré une baisse significative des récupérations, avec seulement 89% de l'or contenu.

Il n'existe aucune information métallurgique disponible pour les autres gisements du Secteur Main, comme ceux de East Chimo et Nordeau West.

Méthodologie du programme d'essais métallurgiques

Pour atteindre les objectifs du programme, les essais métallurgiques seront réalisés sur des intervalles de carottes de taille NQ, sélectionnés spatialement pour être représentatifs du type de minéralisation et de la teneur moyenne de la ressource. Au total, six composites de 300 kg provenant des trois gisements (Chimo, East Chimo et West Nordeau) seront générés, dont deux composites de 50 kg pour chaque gisement. Les composites seront assemblés par les géologues de Cartier.

Tous les composites des trois gisements seront soumis à des essais de cyanuration à trois granulométries différentes. Après ces essais, une séparation par concentration gravimétrique, suivie d'essais de destruction des résidus gravimétriques, seront réalisés à la granulométrie la plus performante. Outre le programme métallurgique, des essais de fragmentation ainsi qu'une caractérisation chimique et minéralogique seront également réalisés afin de définir la broyabilité du matériel minéralisé et de prédire son comportement au cours du procédé.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos de Soutex

Soutex est une firme de consultants en traitement du minerai et en métallurgie qui offre des services spécialisés, des premières étapes de développement sur papier jusqu'à l'exploitation quotidienne de l'usine de traitement. Leur conception est le fruit de leur solide expérience en soutien à l'exploitation d'usines. Leur soutien repose sur leur connaissance des principes fondamentaux du traitement du minerai et leur expérience en usine. Fondée en 2000 et possédant des bureaux au Canada (Québec et Longueuil) et en Allemagne (Munich), Soutex compte plus de 40 métallurgistes, ingénieurs de procédés et techniciens, ce qui en fait l'un des plus importants regroupements de spécialistes du domaine au Canada. Les services ont été offerts à des clients situés partout au Canada et à l'étranger (Afrique de l'Ouest, États-Unis, Finlande, Nouvelle-Calédonie, Suriname et Madagascar).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

