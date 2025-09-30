CFA Societies Canada annonce la composition de son conseil d'administration pour 2025-2026

TORONTO, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada, porte-parole canadien de la professionnalisation du secteur de la gestion de placements et de la finance, accueille quatre éminents dirigeants au sein de son conseil d'administration : Brendan Hargrave, CFA; Ritesh Patel, CFA; Siddarth Rajan, CFA; et Haig Vanlian, CFA, pour un mandat de deux ans débutant le lundi 29 septembre 2025.

Ils se joindront aux membres réélus Chelsea Kittleson, CFA, Tristan McBride, CFA, Patrick Read, CFA et Jordan Wilson, CFA, ainsi qu'aux administrateurs en poste pour former le conseil d'administration de CFA Societies Canada pour le mandat 2025-2026. Ronald Schwarz, CFA, continuera d'exercer ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration. En tant que porte-parole des 12 sociétés membres du CFA Institute partout au Canada, CFA Societies Canada défend les normes les plus élevées en matière d'éthique, d'éducation et d'excellence professionnelle dans le secteur de l'investissement et de la finance, positionnant la profession comme une force bienveillante au sein de la société canadienne, particulièrement alors que le Canada est confronté à une conjoncture économique difficile.

« C'est un privilège de poursuivre mon mandat de président, et je me réjouis de travailler avec cet impressionnant groupe de professionnels pour mener à bien l'importante mission de CFA Societies Canada en cette période exceptionnelle pour notre pays », a déclaré Ronald Schwarz, CFA, président du conseil d'administration. « Notre nouvelle orientation stratégique nous permet de diriger avec détermination et intégrité dans un paysage financier canadien en pleine évolution, tout en cherchant à inspirer la prochaine génération de professionnels de l'investissement et à renforcer la confiance du public dans notre secteur », a-t-il ajouté.

« Je tiens à remercier sincèrement nos administrateurs sortants, Emily Burt, CFA, Kathrin Forrest, CFA, Sean Kulik, CFA, et Carl Robert, CFA, pour leur leadership exemplaire et leur contribution significative à l'organisation », a ajouté Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada. « Alors que nous accueillons ces quatre nouveaux dirigeants remarquables au sein de notre conseil d'administration, nous nous réjouissons de la continuité de notre leadership et de la poursuite de notre processus stratégique. La profondeur de l'expertise et la diversité de l'expérience de ce conseil d'administration seront très utiles à nos membres et à notre mission », a conclu M. Thom.

Voici la liste complète des membres du conseil d'administration pour l'année à venir :

Président du conseil d'administration réélu

Ronald Schwarz, CFA

Nouveaux membres du conseil d'administration 2025-2026 de CFA Societies Canada

Brendan Hargrave, CFA - CFA Society Winnipeg

Ritesh Patel, CFA - CFA Society Toronto

Siddarth Rajan, CFA - CFA Society Ottawa

Haig Vanlian, CFA - CFA Montréal

Administrateurs réélus

Chelsea Kittleson, CFA - CFA Society Victoria

Tristan McBride, CFA - CFA Society Atlantic Canada

Patrick Read, CFA - CFA Society Calgary

Jordan Wilson, CFA - CFA Society Saskatchewan

Ils rejoindront les membres actuels du conseil d'administration :

Jimmy Kwame Boateng, CFA - CFA Society Okanagan

Frank Lachance, CFA - CFA Québec

Nilesh Paray, CFA - CFA Society Edmonton

Cecilia Wong, CFA - CFA Society Vancouver

À propos des CFA Societies Canada



CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organismes pour guider l’industrie de l’investissement au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, consultez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.