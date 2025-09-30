NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

|Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
|Article 223-16 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre total d'actions composant
le capital social
|Droits de
vote bruts
|Droits de
vote nets
|25/09/2025
|109 172 490
|163 227 087
|163 099 197
|* 654 297 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025.
|NACON - RCS 852 538 461
|Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B
|ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
