NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
    
    
Article 223-16 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers
    
DateNombre total d'actions composant
 le capital social		Droits de
 vote bruts 		Droits de
vote nets
25/09/2025109 172 490163 227 087163 099 197
    
* 654 297 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025.
    
    
NACON -  RCS 852 538 461
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP

