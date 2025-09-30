



Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

au 30 juin 2025 de CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH

Montrouge, le 30 septembre 2025

Crédit Agricole Home Loan SFH annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2025.

Le Rapport Financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Crédit Agricole S.A. :

https://www.credit-agricole.com/finance/dette-et-notations/emissions-marche/ca-home-loan-sfh-covered-bonds





