La première édition de la Course vers la Percée de la Fondation du CUSM remporte un franc succès lors du Marathon de Montréal

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du CUSM est fière d’avoir organisé sa première Course vers la Percée lors du Marathon de Montréal. Cet événement a réuni 22 équipes et près de 200 coureurs engagés, dont des professionnels de la santé, des patients reconnaissants, des familles, des entreprises partenaires et des membres du personnel de la Fondation du CUSM. L’événement a permis de recueillir 162 287 $ pour soutenir divers secteurs du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et de l’Institut de recherche du CUSM (L’Institut). Les fonds serviront à financer des recherches de pointe et à améliorer les soins prodigués aux patients dans l’ensemble de l’organisation.

« La Course vers la Percée est bien plus qu’un marathon : c’est un puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque notre communauté se rassemble. La participation de ces 22 équipes à une cause importante ne fait pas seulement naître l’espoir, elle finance également la recherche scientifique qui mènera aux traitements de demain. Au nom de toute la Fondation, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour soutenir les travaux novateurs menés au CUSM et à l’Institut, et qui contribuent à bâtir un avenir plus sain. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

Qu’il s’agisse du personnel hospitalier et de la Fondation, des donateurs ou des membres de la communauté, la Course vers la Percée a permis de rassembler les gens pour courir et recueillir des fonds au profit d’une cause qui leur tient à cœur. Les fonds recueillis sont destinés à tous les domaines d’activité du CUSM et de l’Institut, depuis la recherche sur le cancer et la santé des femmes jusqu’aux soins intensifs et aux soins palliatifs. Le partenariat entre Héritage MD et la Fondation du CUSM, en tant que commanditaire principal de l’événement, vient appuyer cet élan et témoigne de l’engagement de l’entreprise à faire progresser les soins aux patients et la recherche dans notre province.

« Héritage MD est honoré de soutenir la Fondation du CUSM et cette initiative incroyable. L’enthousiasme et le dévouement dont ont fait preuve tous les participants démontrent la volonté collective de bâtir un avenir plus sain. C’est avec fierté que nous participons à ce grand événement qui génère de réels changements. »

— Ferron Campbell, président et fondateur d’Héritage MD

Birkenstock a aussi apporté son soutien comme commanditaire communautaire et a offert deux prix de 5 000 $ chacun pour le meilleur collecteur de fonds et la meilleure équipe de collecte de fonds. Ce soutien vient renforcer l’engagement du président de la marque, Marciano Lobo, qui a récemment rejoint le conseil d’administration de la Fondation du CUSM pour promouvoir l’innovation en soins de santé au Québec.

« Chez Birkenstock, la communauté et le bien-être sont des valeurs importantes. Nous sommes ravis de soutenir la Course vers la Percée et d’offrir deux prix pour récompenser le meilleur collecteur de fonds et la meilleure équipe de collecte de fonds. Quel plaisir de voir autant de personnes se rassembler pour une cause aussi importante! »

— Marciano Lobo, président de Birkenstock

L’équipe Santé des femmes a remporté le titre de meilleure équipe de collecte de fonds avec plus de 25 000 $ recueillis pour la cause! Leur détermination et leur esprit d’équipe étaient contagieux.

« Je ne pourrais être plus fière de notre équipe Santé des femmes! Chaque pas parcouru, chaque dollar recueilli, a été motivé par notre engagement commun à financer la recherche consacrée aux femmes, à promouvoir les soins qui leur sont destinés et à façonner un avenir plus sain pour chacune d’entre elles. Cette victoire ne se limite pas aux fonds que nous avons recueillis, mais englobe également la sensibilisation à la cause et le soutien que nous lui avons apporté. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons pour nous aider à franchir cette étape incroyable. »

— Jennifer Maccarone, de l’équipe Santé des femmes lors de la Course vers la Percée de la Fondation du CUSM, députée de Westmount–Saint-Louis.

Lianna David, membre de la famille d’un ancien patient de l’USI, a remporté le prix de la meilleure collecte de fonds. Elle a battu le record de collecte de fonds individuel avec une somme impressionnante de 10 156 $. La capitaine de l’équipe des soins intensifs, Wendy Sirota, qui a recueilli 8 542 $, a également couru en hommage au Dr Jason Shahin et à l’équipe des soins intensifs qui ont soigné son mari après qu’il a été victime d’une crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie.

« Le soutien de notre communauté compte énormément pour nous. Chaque dollar recueilli n’est pas seulement un don, c’est aussi une preuve de confiance et de conviction envers les soins que nous prodiguons. Cette forme de générosité permet de continuer à améliorer concrètement la vie de nos patients et de leurs familles. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la Course vers la Percée de la Fondation du CUSM. Je vous en suis extrêmement reconnaissant, votre contribution est très précieuse. »

— Dr Jason Shahin, directeur du programme de soins critiques du CUSM

La Course vers la Percée a démontré la force de l’engagement de la Fondation du CUSM à financer les prochaines percées médicales. Ces équipes ne se contentaient pas de courir un 5 ou un 10 km, elles couraient ensemble pour une cause bien plus importante : l’avenir des soins de santé dans notre province.

Découvrez toutes les équipes qui ont couru pour la Fondation du CUSM : https://raceroster.com/events/2025/94484/marathon-beneva-de-montreal-edition-2025/fundraising-organization/71924

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour faire progresser la recherche et les soins aux patients, qui permettront de trouver les thérapies de demain. Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, détecter plus tôt les tueurs silencieux comme les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, et former les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Ensemble, nous façonnons l’avenir de la médecine, une percée à la fois.

Fondation du CUSM

Tarah Schwartz

Vice-présidente de la communication et du marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Agente des communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43ceba92-e5b0-4630-ad07-0d06ad5f70eb/fr