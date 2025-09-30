Coloplast A/S - Finanskalender 2025-26

Venligst se vedlagte pdf.

For yderligere information og kalenderinvitationer til kommende begivenheder, besøg venligst: https://www.coloplast.com/investor-relations/events-calendar/

Med venlig hilsen,

Investor Relations

Coloplast A/S

Tel. 4911 1800





For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Koncerndirektør, CFO

Tlf. 4911 1111

Kristine Husted Munk

Senior Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

E-mail: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR Nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com







Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Stemme og Respiratorisk Pleje, Wound & Tissue Repair, samt Urologi.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-09.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil