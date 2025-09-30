Coloplast A/S - Finanskalender 2025-26

Venligst se vedlagte pdf.
For yderligere information og kalenderinvitationer til kommende begivenheder, besøg venligst: https://www.coloplast.com/investor-relations/events-calendar/
Med venlig hilsen,
Investor Relations
Coloplast A/S
Tel. 4911 1800
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111
Kristine Husted Munk
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
E-mail: dkkhu@coloplast.com
Simone Dyrby Helvind
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2981
E-mail: dksdk@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.
Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Stemme og Respiratorisk Pleje, Wound & Tissue Repair, samt Urologi.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-09.
Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Vedhæftet fil