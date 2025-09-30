Chibougamau met à jour son entente d’option avec TomaGold

ROUYN-NORANDA, Québec , 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-après dénommée Chibougamau, souhaite informer ses actionnaires qu'elle a modifié son accord avec TomaGold Corp. en vertu duquel TomaGold a la possibilité d'acquérir, dans le cadre d'une entente d’option, une participation de 100 % dans les propriétés Berrigan South, Berrigan Mine, Antoinette, Lac Elaine et Gwillim appartenant à Chibougamau, situées au nord-ouest de la Ville de Chibougamau, au Québec.

La contrepartie prévue dans l'accord mis à jour est maintenant de:

2 700 000 $ en paiements en espèces , dont 300 000 $ ont déjà été versés, le solde devant être payé comme suit : (i) 50 000 $ à la réception de l'approbation de la TSXV ; (ii) 150 000 $ au plus tard le 31 décembre 2025 (le « deuxième anniversaire ») ; (iii) 200 000 $ au plus tard trois (3) ans après la date d'entrée en vigueur (le « troisième anniversaire ») ; (iv) 500 000 $ au plus tard quatre (4) ans après la date d'entrée en vigueur (le « quatrième anniversaire ») ; (v) 750 000 $ au plus tard cinq (5) ans après la date d'entrée en vigueur (le « cinquième anniversaire ») ; et (vi) 750 000 $ au plus tard six (6) ans après la date d'entrée en vigueur (le « sixième anniversaire ») ;





(chacune étant une « ») de la société au cours moyen pondéré en fonction du volume à la date anniversaire applicable, dont 450 000 $ ont été versés par l'émission de 9 000 000 d'actions de contrepartie, le solde devant être émis comme suit : (i) 200 000$ à la deuxième date anniversaire ; (ii) 200 000 $ à la troisième date anniversaire ; (iii) 300 000 $ à la quatrième date anniversaire ; (iv) 350 000 $ à la cinquième date anniversaire ; et (v) 350 000 $ à la sixième date anniversaire ; et 5 600 000 $ en dépenses d'exploration sur les propriétés Chibougamau, comme suit : (i) 600 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire ; (ii) 800 000 $ au plus tard au troisième anniversaire ; (iii) 1 200 000 $ au plus tard au quatrième anniversaire ; (iv) 1 500 000 $ au plus tard au cinquième anniversaire ; et (v) 1 500 000 $ au plus tard au sixième anniversaire.

Les conditions initiales de la transaction approuvées par la bourse ont été annoncées le 13 septembre 2023.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Géo., Président et Chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. en sa capacité de « personne qualifiée » conformément aux règles en vigueur.

Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

Président et Chef de la direction

Mines indépendantes Chibougamau inc.

86, 14e rue

Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 Tél. : 819.797.5242

Télécopie : 819.797.1470

info@chibougamaumines.com

www.chibougamaumines.com



