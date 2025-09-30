Le Feu Fires lance son site officiel canadien : lefeufires.ca

MONTRÉAL, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Feu Fires, la marque danoise numéro un en foyers au bioéthanol, est fière d’annoncer le lancement de son nouveau site canadien officiel, lefeufires.ca . Pour la première fois, les consommateurs canadiens peuvent découvrir en ligne l’ensemble de la collection de foyers primés Le Feu, incluant des modèles muraux, suspendus au plafond, autoportants et extérieurs.

Un foyer moderne pour chaque maison canadienne

Le Feu Fires réinvente le foyer traditionnel grâce à une technologie propre au bioéthanol, neutre en CO₂. Sans besoin de cheminée, de conduit ni de raccordement au gaz, les foyers Le Feu apportent la beauté des flammes réelles à tous les espaces, que ce soit un condo au centre-ville, une maison de banlieue ou un chalet de montagne.

Conçus au Danemark, chaque modèle marie l’esthétique minimaliste scandinave à une fonctionnalité pratique. Disponibles dans plusieurs finitions et configurations, les foyers Le Feu s’intègrent facilement aux intérieurs modernes tout en offrant jusqu’à 3,0 kW de chaleur.

Écoresponsable, simple à installer et élégant

À une époque où les Canadiens privilégient à la fois le design et la durabilité, Le Feu propose une solution parfaite. Alimentés par le bioéthanol, un carburant renouvelable issu de matières végétales, ces foyers produisent de vraies flammes sans fumée, suie ni cendre. Leur installation est simple, que ce soit avec un support mural, un montage au plafond ou une base autoportante, offrant aux propriétaires et designers une grande flexibilité.

Une présence locale au Canada

Avec sa nouvelle plateforme e-commerce canadienne, Le Feu Fires rend le design scandinave accessible d’un océan à l’autre. Les commandes sont expédiées directement de l’entrepôt de Montréal, garantissant une livraison rapide et un service local dédié aux clients canadiens.

« Le Feu, c’est plus qu’un foyer, c’est un choix de vie qui allie conscience écologique et design intemporel », explique Soren Lauritsen, Président de Le Feu Fires. « Avec le lancement de lefeufires.ca, les Canadiens peuvent désormais profiter de la chaleur, de l’ambiance et du raffinement de Le Feu dans leur propre maison. »

Découvrez la collection

Le site canadien présente toute la gamme Le Feu, incluant :

Wall Dome – foyers muraux qui économisent de l’espace tout en créant un point focal audacieux.

– foyers muraux qui économisent de l’espace tout en créant un point focal audacieux. Sky Dome – foyers suspendus à partir du plafond.

– foyers suspendus à partir du plafond. Ground & Steel – foyers autoportants de différentes hauteurs et finis.



Pour célébrer ce lancement, Le Feu Fires invite les propriétaires, designers et architectes à découvrir la collection en ligne à lefeufires.ca.

À propos de Le Feu Fires

Fondée au Danemark, Le Feu Fires est devenue la marque de foyers au bioéthanol la plus vendue en Scandinavie, combinant innovation écologique et design raffiné. Distribuée dans plus de 30 pays, la marque Le Feu apporte chaleur, ambiance et élégance moderne aux maisons et espaces commerciaux.

Pour toute demande média, images haute résolution ou entrevue, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Distributeur de Le Feu au Canada

Courriel : info@nulinedistribution.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9603426b-a408-4214-807f-ac44789d64e1/fr