WATERFORD, Irland, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) hat einen neuen Kommentar veröffentlicht, in dem erörtert wird, wie die jüngsten Änderungen der US-Zollpolitik still und leise zu höheren Gebühren für Spieler in Online-Casinos führen könnten.

Während die Trump-Regierung kürzlich die Zölle auf ausgewählte europäische Importe wie Elektrofahrzeuge gesenkt hat, bleibt das allgemeine Handelsumfeld weiterhin unsicher. Die Einleitung neuer Untersuchungen gemäß Section 232 zu ausländischen medizinischen und industriellen Geräten signalisiert eine anhaltende protektionistische Haltung, die sich auch auf benachbarte Sektoren wie Cloud-Infrastruktur, grenzüberschreitende Zahlungssysteme und kritische Komponenten für Online-Casino-Plattformen auswirken könnte.

„Die meisten Spieler werden nicht über Nacht eine neue Gebühr sehen“, so ein Sprecher von MDC. „Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kosten verschwinden. Sie werden oft neu verteilt. Steigende Kosten im Zusammenhang mit Compliance, Lizenzierung oder importierter Serverinfrastruktur können die Margen der Prozessoren schmälern. In vielen Fällen führt dies zu Änderungen bei den Transaktionsgebühren, Währungsumrechnungskursen oder Plattformkosten, die sich subtil darauf auswirken, wie viel Spieler bei Ein- und Auszahlungen erhalten oder ausgeben.“

Laut dem Peterson Institute for International Economics haben die US-Zollerhöhungen von 2018 bis 2020 den durchschnittlichen Zollsatz für betroffene Waren um fast 12 Prozentpunkte angehoben. Auch wenn einige Zölle gesenkt werden, führt die Volatilität dazu, dass Unternehmen Kosten umverteilen, was sich unbemerkt auf die Verbraucher auswirken könnte.

Die Analyse von MDC fordert Betreiber und Spieler dazu auf, nicht nur Plattformboni und Zahlungsoptionen zu beobachten, sondern auch die wachsende „unsichtbare Ebene” der Kosten, die durch regulatorische Veränderungen verursacht werden. Die Gruppe prognostiziert, dass eine anhaltende Phase der geopolitischen Handelsneuausrichtung die Rolle von Fintech-Partnern und kostengünstigen Lösungen wie Prepaid-Karten oder lokalen E-Wallets bei Casino-Transaktionen verstärken könnte.

