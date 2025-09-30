WATERFORD, Irlanda, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) ha emitido un nuevo comentario que explora cómo los recientes cambios en la política arancelaria de EE. UU. podrían conducir a un aumento silencioso de las tarifas para los jugadores de los casinos en línea.

Si bien la administración Trump redujo recientemente los aranceles sobre determinadas importaciones europeas, como los vehículos eléctricos, el entorno comercial más amplio sigue siendo incierto. El lanzamiento de nuevas investigaciones conforme a la Sección 232 sobre equipos médicos e industriales extranjeros señala una postura proteccionista persistente que podría extenderse a sectores adyacentes como la infraestructura en la nube, los sistemas de pago transfronterizos y los componentes vitales de las plataformas de los casinos en línea.

"La mayoría de los jugadores no verán un nuevo cargo de la noche a la mañana", señaló un portavoz de MDC. "Pero eso no significa que los costos desaparezcan. A menudo se redistribuyen. El aumento de los gastos relacionados con el cumplimiento normativo, las licencias o la infraestructura de servidores importados podría reducir los márgenes de los procesadores. En muchos casos, esto genera cambios en las tarifas de transacción, las tasas de conversión de moneda o los costos de la plataforma que afectan sutilmente a cuánto reciben o gastan los jugadores durante los depósitos y retiros".

De acuerdo con el Instituto Peterson de Economía Internacional, los aumentos arancelarios estadounidenses entre 2018 y 2020 incrementaron la tasa arancelaria promedio sobre los bienes afectados en casi 12 puntos porcentuales. Si bien se están reduciendo algunos aranceles, la volatilidad está llevando a las empresas a reasignar costos en formas que podrían afectar de una manera silenciosa a los consumidores.

El análisis de MDC insta a los operadores y jugadores a monitorear no solo los bonos de la plataforma y las opciones de pago, sino también la creciente "capa invisible" de costos derivada de los cambios regulatorios. El grupo predice que un período sostenido de reequilibrio comercial geopolítico podría amplificar el papel de los socios fintech y de las soluciones de bajo costo, como tarjetas prepagas o billeteras electrónicas locales, en las transacciones de los casinos.

