WATERFORD, Irlande, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) a publié un nouveau communiqué examinant comment les récents changements dans la politique tarifaire des États-Unis pourraient, de manière discrète, entraîner une augmentation des frais pour les joueurs de casinos en ligne.

Alors que le gouvernement de Trump a récemment réduit les droits de douane sur certaines importations européennes, comme les véhicules électriques, l’environnement commercial global reste incertain. Le lancement de nouvelles enquêtes au titre de la Section 232 sur les équipements médicaux et industriels étrangers témoigne d’une approche protectionniste persistante, susceptible de se répercuter sur des secteurs connexes tels que l’infrastructure cloud, les systèmes de paiement transfrontaliers et les composants essentiels aux plateformes de casino en ligne.

« La plupart des joueurs ne verront pas apparaître de nouveaux frais du jour au lendemain », a déclaré un porte-parole de MDC. « Mais cela ne signifie pas que les coûts disparaissent. Ils sont souvent redistribués. L’augmentation des dépenses liées à la conformité, aux licences ou aux infrastructures de serveurs importés peut réduire les marges des prestataires. Dans de nombreux cas, cela conduit à des changements dans les frais de transaction, les taux de conversion de devises ou les coûts de plateforme qui affectent subtilement le montant que les joueurs reçoivent ou dépensent lors des dépôts et des retraits. »

Selon le Peterson Institute for International Economics, les hausses tarifaires américaines de 2018 à 2020 ont augmenté le taux moyen des droits de douane sur les marchandises concernées de près de 12 points de pourcentage. Même si certains tarifs douaniers s’assouplissent, la volatilité incite les entreprises à réaffecter leurs coûts d’une manière qui pourrait avoir un impact discret sur les consommateurs.

L’analyse de MDC invite les opérateurs et les joueurs à surveiller non seulement les bonus de plateforme et les options de paiement, mais aussi la « couche invisible » croissante de coûts induits par les évolutions réglementaires. Le groupe prévoit qu’une période prolongée de rééquilibrage géopolitique des échanges commerciaux pourrait amplifier le rôle des partenaires fintech et des solutions à faibles frais telles que les cartes prépayées ou les portefeuilles électroniques locaux dans les transactions des casinos.

À propos de MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), une division de OneTwenty Group, est un portail mondial de confiance qui évalue, note et recommande des casinos en ligne agréés, sécurisés et à faible dépôt pour les joueurs en quête d’expériences de jeu sécurisées et réglementées.

