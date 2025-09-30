MDC פרסמה ניתוח בו נבדקת ההיתכנות שמדיניות המכסים החדשה של ארצות הברית עלולה לעורר 'נחשול שקט של עמלות' עבור שחקני קזינו

ווטרפורד, אירלנד, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Minimum Deposit Casinos (MDC), פרסמה פרשנות חדשה הבוחנת כיצד השינויים האחרונים במדיניות המכסים בארצות הברית עלולים להוביל בשקט לעלייה בעמלות עבור שחקנים בבתי קזינו מקוונים.

בעוד שממשל טראמפ הפחית לאחרונה את המכסים על היבטי יבוא נבחרים מאירופה, כגון רכבים חשמליים, סביבת הסחר הרחבה יותר נותרה בחוסר ודאות. פתיחת חקירות חדשות לפי סעיף 232 בנוגע לציוד רפואי ותעשייתי זר מאותתת על המשך המדיניות ההגנתית שעשויה לגלוש למגזרים סמוכים כמו תשתיות ענן, מערכות תשלום חוצות גבולות ורכיבים קריטיים לפלטפורמות קזינו מקוונות.

"רוב השחקנים לא יראו חיוב חדש מופיע בן לילה", אמר דובר ב-MDC. "אבל זה לא אומר שהעלויות נעלמות. לעתים קרובות הם מחולקים מחדש. הוצאות גדלות הקשורות לתאימות, רישוי או תשתית שרתים מיובאת עלולות לסחוט את שולי המעבד. במקרים רבים, זה מוביל לשינויים בעמלות העסקה, בשיעורי המרת המטבע או בעלויות הפלטפורמה שמשפיעים בעדינות על כמה שחקנים מקבלים או מוציאים במהלך הפקדות ומשיכות".

על פי Peterson Institute for International Economics, העלאות המכסים בארצות הברית בין השנים 2018–2020 העלו את שיעור המכס הממוצע על סחורות שהושפעו מכך בכמעט 12%. למרות ההקלה המסוימת בחלק מהמכסים, התנודתיות מובילה חברות להקצות מחדש עלויות בדרכים שעלולות להשפיע בשקט על הצרכנים.

הניתוח של MDC קורא למפעילות ולשחקנים לעקוב לא רק אחר הבונוסים שהפלטפורמה מחלקת ואפשרויות התשלום, אלא גם אחר 'השכבה הבלתי נראית' ההולכת וגדלה של עלויות המונעות על ידי שינויים רגולטוריים. הקבוצה צופה כי תקופה ממושכת של איזון גיאופוליטי מחדש בסחר עשויה להגדיל את משמעות התפקיד של שותפות פינטק ופתרונות בעמלות נמוכות כמו כרטיסים נטענים מראש או ארנקים אלקטרוניים מקומיים בעסקאות בקזינו.

