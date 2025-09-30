MDC Merilis Analisis tentang Bagaimana Kebijakan Tarif Baru AS Dapat Memicu ‘Lonjakan Biaya Tersembunyi’ bagi Pemain Kasino

WATERFORD, Irlandia, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) telah mengeluarkan ulasan baru yang membahas bagaimana perubahan kebijakan tarif terbaru AS dapat secara diam-diam menyebabkan kenaikan biaya bagi para pemain di kasino online.

Meskipun pemerintahan Trump baru-baru ini menurunkan tarif bagi beberapa barang impor tertentu dari Eropa seperti kendaraan listrik, secara keseluruhan lingkungan perdagangan masih belum menentu. Peluncuran investigasi baru Pasal 232 terhadap peralatan medis dan industri dari luar negeri menandakan sikap proteksionis yang terus berlanjut. Langkah tersebut mungkin berdampak pada sektor terkait seperti infrastruktur cloud, sistem pembayaran lintas negara, dan komponen penting bagi platform kasino online.

“Sebagian besar pemain tidak akan melihat biaya baru muncul secara tiba-tiba,” ujar juru bicara MDC. Tetapi, hal itu tidak berarti biayanya hilang. Biaya tersebut sering kali dialihkan. Kenaikan biaya terkait kepatuhan, lisensi, atau infrastruktur server impor dapat menekan margin keuntungan penyedia layanan pembayaran. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan perubahan dalam biaya transaksi, tarif konversi mata uang, atau biaya platform. Perubahan tersebut secara tidak langsung memengaruhi jumlah yang diterima atau dibelanjakan para pemain saat melakukan deposit atau penarikan.”

Menurut Peterson Institute for International Economics, kenaikan tarif AS sejak 2018-2020 meningkatkan tarif rata-rata terhadap barang yang terdampak hampir 12 poin persentase. Meskipun beberapa tarif mulai dilonggarkan, volatilitas pasar mendorong perusahaan untuk mengalihkan biaya dengan cara yang dapat secara diam-diam berdampak pada konsumen.

MDC dalam analisisnya mendorong operator maupun pemain agar memperhatikan bukan hanya bonus platform dan metode pembayaran, tetapi juga “lapisan biaya tersembunyi” yang kian bertambah karena adanya perubahan regulasi. Kelompok tersebut memprediksi bahwa periode penyesuaian geopolitik dalam perdagangan akan berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat memperkuat peran mitra fintech dan solusi berbiaya rendah seperti kartu prabayar atau dompet digital lokal dalam transaksi kasino.

