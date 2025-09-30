MDC、米国の新関税政策がカジノプレイヤーに対する「手数料の密かな急増」を引き起こす可能性についての分析を発表

アイルランド、ウォーターフォード発, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミニマムデポジットカジノ (Minimum Deposit Casinos: MDC) は、最近の米国の関税政策の転換が、オンラインカジノのプレイヤーにとって、どのように手数料の密かな増加につながる可能性があるかを探る新しい解説を発表した。

トランプ政権は最近、電気自動車など欧州からの一部の輸入品に対する関税を引き下げたが、より広範な貿易環境は依然として不透明である。 海外の医療機器や産業機器に対する新たな232条調査の開始は、クラウドインフラ、クロスボーダー決済システム、オンラインカジノプラットフォームの重要コンポーネントといった隣接分野に波及する可能性のある、保護主義的姿勢の継続を示唆している。

MDCの広報担当者は次のように述べている。「ほとんどのプレイヤーでは、一夜で新たな料金が発生することはないでしょう。」 しかし、だからといってコストが消滅するのではなく、 しばしば再分配されるのです。 コンプライアンス、ライセンシング、輸入されたサーバーインフラに関連する費用の増加は、プロセッサーのマージンを圧迫する可能性があります。 多くの場合、このことが取引手数料、通貨換算レートやプラットフォームコストの変化につながり、プレイヤーが入出金時に受け取ったり出費したりする金額に微妙な影響を及ぼします。」

ピーターソン国際経済研究所 (Peterson Institute for International Economics) によると、2018年から2020年にかけての米国の関税引き上げは、影響を受けた商品の平均関税率を12ポイント近く引き上げた。 一部の関税が緩和されたとしても、この不安定性のために、企業は消費者に密かに影響する可能性のある方法でコストを再配分している。

MDCの分析では、プラットフォームのボーナスや支払いオプションだけでなく、規制の変化によっ て増大する「目に見えない層」のコストも監視するよう、事業者やプレイヤーに促している。 同グループは、地政学的な貿易リバランシングが継続すると、カジノ取引におけるフィンテックパートナー、またプリペイドカードやローカルeウォレットのような低手数料ソリューションの役割を増幅させる可能性があると予測している。

MDCについて

ワン・トゥウェンティ・グループ（OneTwenty Group）傘下のミニマムデポジットカジノ (MDC) は、安全で規制されたギャンブル体験を求めるプレイヤーのために、ライセンスを取得した安全な少額入金のオンラインカジノをレビュー、評価、推奨する、信頼できるグローバルポータルである。

問い合わせ先メール： jonathan@onetwentygroup.com