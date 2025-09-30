MDC 发布分析文章：美国新关税政策或将触发赌场玩家“费用暗涨”

沃特福德，爱尔兰, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) 发布了一篇新的评论文章，探讨美国近期关税政策的变化可能会如何悄然导致在线赌场玩家的费用增加。

尽管特朗普政府近期降低了对电动汽车等部分欧洲进口商品的关税，但整体贸易环境依然充满不确定性。 美国依据《贸易扩展法》第 232 条针对外国医疗及工业设备发起新的调查，表示着保护主义立场仍在持续，其影响可能会波及云基础设施、跨境支付系统以及在线赌场平台的关键组件等相关领域。

MDC 的一位发言人表示：“大多数玩家不会在一夜之间看到新的收费项目出现。 但这并不意味着费用消失了， 而往往会转嫁到其他方面。 合规、牌照或进口服务器基础设施等相关开支的增加，会压缩支付处理商的利润空间。 在许多情况下，这会导致交易手续费、汇率或平台费用发生变化，从而悄然影响玩家在存款和取款时实际收到或支出的金额。”

根据 Peterson Institute for International Economics 的数据，从 2018 年到 2020 年，美国的关税上调使受影响商品的平均税率提高了近 12 个百分点。 即使部分关税有所放宽，这种不稳定性也正促使企业以可能悄然影响消费者的方式来重新分配各种费用。

MDC 的分析文章敦促运营商和玩家，除了要留意平台的奖金和支付方式外，还应留意因监管变动而不断增加的“隐性费用”。 该机构预测，在地缘政治贸易格局持续重塑的背景下，金融科技合作伙伴以及预付卡、本地电子钱包这类低费率支付方案，在赌场交易中的地位将变得愈发重要。

