MDC 分析：美國新關稅政策如何會導致賭場玩家的「隱形費用激增」

沃特福德，愛爾蘭, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC) 發佈新評論報告，探討近期美國關稅政策轉變如何會不知不覺中導致網上賭場玩家費用增加。

特朗普政府近來下調電動車及其他特定歐洲進口商品的關稅，但宏觀貿易格局依然存在變數。 針對外國醫療與工業設備展開的新 232 條款調查，標誌著保護主義持續蔓延，恐將波及雲端基礎設施、跨境支付系統及網上賭場平台關鍵組件等周邊產業。

MDC 發言人表示：「大部分玩家不會感受到新費用一夜之間出現， 但這不代表成本消失， 而是往往另行轉嫁至其他方面。 合規開支、授權費用或進口伺服器基礎設施成本日益上漲，可能會壓縮處理商的邊際利潤； 在很多情況下，這會導致交易手續費、貨幣轉換率或平台費用有所變化，在無形中影響玩家在提存款項時的實際收支。」

根據 Peterson Institute for International Economics 所指，2018 至 2020 年期間美國關稅上調，導致受影響商品的平均關稅稅率增加近 12%。 即使部分關稅有所放寬，市場波動仍導致企業以隱形成本重新分配費用，因而無聲無息地影響消費者。

MDC 分析報告呼籲營運商及玩家，除了關注平台優惠及付款選項，亦應注意監管變革下日益擴大的「隱形成本層」。 該機構預測，若地緣政治貿易重整期進一步持續延長，將可能強化金融科技合作夥伴以及預付卡或本地電子錢包等低費用方案對賭場交易的重要性。

