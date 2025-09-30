BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général

de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total d'actions composant

le capital social * Droits de

vote bruts Droits de

vote nets

25/09/2025 18 547 970 21 993 387 21 953 947

* 9 000 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025.