BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
    
    
Article 223-16 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers
    
DateNombre total d'actions composant
 le capital social *		Droits de
 vote bruts		Droits de
vote nets
25/09/202518 547 97021 993 38721 953 947
    
* 9 000 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025.
 
 
    
 
    
    
    
    
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long - ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
    

