BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

|Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
|Article 223-16 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre total d'actions composant
le capital social *
|Droits de
vote bruts
|Droits de
vote nets
|25/09/2025
|18 547 970
|21 993 387
|21 953 947
|* 9 000 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025.
