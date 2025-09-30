Quantexa nommée Innovateur Technologique dans la liste InsurTech100 2025

LONDRES, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Quantexa, pionnière mondiale de l’intelligence décisionnelle (Decision Intelligence ou DI en anglais), a annoncé aujourd’hui avoir été reconnue comme l’un des principaux innovateurs technologiques de la liste InsurTech100 2025, le classement annuel de FinTech Global qui distingue les entreprises technologiques les plus influentes transformant l’assurance dans le monde.

La concurrence pour figurer dans le prestigieux InsurTech100 s’est intensifiée ces dernières années, le secteur connaissant une forte croissance stimulée par l’adoption accélérée de l’IA et l’augmentation de la demande client. Quantexa a été sélectionnée parmi plus de 2 100 entreprises grâce à la puissance de sa plateforme d’intelligence décisionnelle.

La plateforme DI de Quantexa permet aux organisations du secteur de l’assurance (ainsi que d’autres services financiers et secteurs publics) de tirer parti de données fiables et connectées pour prendre des décisions plus rapides, plus intelligentes et plus sûres. Dans le secteur de l’assurance, Quantexa exploite l’IA, l’apprentissage automatique et l’analyse contextuelle pour assurer une croissance rentable, optimiser les opérations et protéger les assureurs contre les pertes dans plus de 20 pays. Les assureurs utilisent Quantexa pour accélérer et fiabiliser leurs décisions en matière de souscription et de sinistres, allant de la détection des fraudes et fuites à l’expérience client, à la distribution, aux recommandations de prochaines actions, ainsi qu’à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

La plateforme transforme des données fragmentées et cloisonnées en une vue à 360 degrés des clients, requérants, risques, actifs et tiers, afin de prendre en charge plusieurs secteurs d’activité, de l’assurance IARD (automobile, biens, responsabilité civile, voyage, maritime et marchandises) et l’assurance spécialisée à l’assurance vie et santé collective. Entièrement configurable, elle a permis d’améliorer de 50 % le taux de conversion des ventes, d’accélérer par 10 l’évaluation des risques, et d’accroître l’impact des initiatives anti-fraude de plus de 90 %, offrant ainsi rapidité et fiabilité aux décisions tout en renforçant l’expérience client.

Grâce à l’application de la résolution dynamique d’entités (Entity Resolution) et des graphes de connaissance (Knowledge Graphs) pour modéliser les risques et détecter les anomalies en temps réel, la plateforme aide les assureurs à s’adapter aux évolutions réglementaires, aux risques émergents et aux attentes croissantes des clients, tout en leur permettant de développer, optimiser et protéger leurs activités.

« Notre nomination au classement InsurTech100 2025 souligne à quel point notre croissance rapide et notre innovation continue dans le domaine de l’intelligence décisionnelle sont en train de remodeler le secteur de l’assurance », a déclaré Alex Johnson, responsable mondial du secteur de l’assurance chez Quantexa. « Cette reconnaissance reflète la confiance que les assureurs accordent à Quantexa en tant que partenaire stratégique, travaillant à leurs côtés pour naviguer dans les changements réglementaires, anticiper les risques émergents et bâtir des entreprises plus résilientes et centrées sur le client afin d’atteindre une croissance rentable. »

Médias : pour consulter la liste complète InsurTech100, veuillez consulter le site www.TheInsurTech100.com.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions en toute confiance grâce à des données contextuelles. Grâce aux dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme les données cloisonnées en informations contextuelles connectées afin de faciliter la transition d’une organisation axée sur les données vers une organisation axée sur les décisions. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour assurer leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité.



La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 850 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

