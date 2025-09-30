Quantexa נבחרה כחדשנית טכנולוגית ברשימת InsurTech100 לשנת 2025

לונדון, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, חלוצה עולמית בתחום המודיעין לקבלת החלטות (DI), הכריזה היום על קבלת הכרה כחדשנית טכנולוגית מובילה ב-InsurTech100 לשנת 2025, רשימה שנתית אותה עורכת FinTech Global כדי להציג את חברות הטכנולוגיה המשפיעות ביותר, אלו שמשנות את הביטוח ברחבי העולם.

התחרות על מקום בדירוג היוקרתי InsurTech100 התגברה בשנים האחרונות, שכן המגזר חווה צמיחה מהירה המונעת על ידי אימוץ מואץ של בינה מלאכותית וביקוש גובר מצד הלקוחות. Quantexa נבחרה מבין יותר מ-2,100 חברות בשל חוזקת פלטפורמת המודיעין לקבלת החליטות שלה.

פלטפורמת ה-DI של Quantexa מאפשרת לארגונים ברחבי תעשיית הביטוח (כמו גם בשירותים פיננסיים ובמגזרים ציבוריים אחרים) למנף את כוחם של נתונים מהימנים ומקושרים כדי להניע קבלת החלטות מהירה, חכמה ובטוחה יותר. עבור תעשיית הביטוח, Quantexa ממנפת בינה מלאכותית, לימוד מכונה וניתוח הקשרים כדי לספק צמיחה רווחית, מיטוב פעילות והגנה מפני הפסדים, והיא עושה זאת עבור חברות ביטוח ביותר מ-20 מדינות. חברות ביטוח משתמשות ב-Quantexa כדי להניע קבלת החלטות מהירה ומדויקת יותר לאורך חיתום וגם תביעות, החל מגילוי דליפות והונאות ועד חוויית לקוח, הפצה והפעולות הבאות הכי טובות, וכן כדי למטב את שרשרת האספקה.

הפלטפורמה הופכת ממגרות נתונים מבודדות ומקוטעות לתמונה מלאה ב-360 מעלות של לקוחות, תובעים, סיכונים, נכסים וצדדים שלישיים כדי לתמוך במגוון קווי עסקים, החל מביטוחים אלמנטריים (רכב, רכוש, אחריות, נסיעות, ימי ומטען), דרך ביטוחים מיוחדים ועד לביטוחי חיים ובריאות קבוצתיים. הפלטפורמה ברת ההגדרה שיפרה את המרת המכירות ב-50%, האיצה את הערכת הסיכונים ביותר מפי 10, ושיפרה את ההשפעה של יוזמות נגד הונאות ביותר מ-90%, מה שמאפשר מהירות ואמון גדולים יותר בהחלטות כדי לשפר את חוויות הלקוח.

על ידי יישום רזולוציית ישויות דינמית וגרפי ידע כדי למדל סיכונים ולזהות חריגות בזמן אמת, הוא מאפשר למבטחים להסתגל לשינויים רגולטוריים, סיכונים מתפתחים וציפיות עולות של לקוחות תוך סיוע להם לצמוח, לייעל ולהגן על העסקים שלהם.

"הבחירה ב-InsurTech100 לשנת 2025 מדגישה כיצד הצמיחה המהירה שלנו והחדשנות המתמשכת שלנו במודיעין החלטות מעצבות מחדש את תעשיית הביטוח", אמר אלכס ג'ונסון (Alex Johnson), מוביל תעשיית הביטוח הגלובלית ב-Quantexa. "הכרה זו משקפת את האמון שנותנים המבטחים ב-Quantexa כשותפה אסטרטגית, הפועלת לצידם כדי לנווט בשינויים רגולטוריים, להקדים את הסיכונים המתעוררים ולבנות עסקים עמידים יותר וממוקדי לקוח כדי להשיג צמיחה רווחית".

למדיה: לצפייה ברשימה המלאה של InsurTech100, בקרו באתר www.TheInsurTech100.com.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-850 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

למידע נוסף – מדיה:

C: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com