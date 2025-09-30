Quantexa Dinobatkan sebagai Inovator Teknologi dalam Daftar InsurTech100 2025

LONDON, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pelopor global dalam Kecerdasan Keputusan (DI), hari ini mengumumkan telah meraih pengakuan sebagai Inovator Teknologi teratas dalam daftar InsurTech100 2025. Daftar tahunan ini disusun oleh FinTech Global untuk menyoroti perusahaan teknologi paling berpengaruh yang mentransformasi industri asuransi di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor asuransi teknologi mengalami pertumbuhan pesat akibat adopsi AI yang semakin luas dan meningkatnya kebutuhan pelanggan, sehingga persaingan untuk menempati posisi di InsurTech100 menjadi lebih ketat. Quantexa terpilih di antara lebih dari 2.100 perusahaan berkat kekuatan Platform Kecerdasan Keputusan miliknya.

Platform DI Quantexa memungkinkan organisasi di seluruh industri asuransi (serta sektor jasa keuangan lainnya dan sektor publik) memanfaatkan kekuatan data yang tepercaya dan terhubung untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih percaya diri. Quantexa memanfaatkan AI, machine learning, dan analisis kontekstual untuk membantu industri asuransi mencapai pertumbuhan yang menguntungkan, operasional yang optimal, serta perlindungan terhadap kerugian bagi perusahaan asuransi di lebih dari 20 negara. Perusahaan asuransi menggunakan Quantexa untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat dalam hal penjaminan dan klaim, mulai dari deteksi kebocoran dan penipuan, hingga peningkatan pengalaman pelanggan, distribusi, tindakan terbaik berikutnya, serta untuk mengoptimalkan rantai pasokan.

Platform ini mengubah data yang terkurung dan terfragmentasi menjadi pandangan menyeluruh 360 derajat terhadap pelanggan, pengklaim, risiko, aset, dan pihak ketiga. Dengan demikian, platform ini mendukung berbagai lini bisnis, mulai dari asuransi harta benda dan aneka (P&C) (kendaraan, properti, liabilitas, perjalanan, maritim, dan kargo) serta Asuransi Spesial hingga asuransi jiwa dan kesehatan kelompok. Platform yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ini telah meningkatkan konversi penjualan sebesar 50%, mempercepat penilaian risiko lebih dari 10 kali lipat, dan meningkatkan dampak inisiatif pencegahan penipuan lebih dari 90%. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat dan tepercaya, sehingga pengalaman pelanggan menjadi lebih baik.

Dengan menerapkan Entity Resolution dinamis dan Knowledge Graph untuk memodelkan risiko dan mendeteksi anomali secara real-time, platform ini memungkinkan perusahaan asuransi beradaptasi terhadap perubahan regulasi, risiko yang berkembang, dan meningkatnya ekspektasi pelanggan. Selain itu, platform ini membantu mereka dalam mengembangkan, mengoptimalkan, dan melindungi bisnisnya.

“Dinobatkan dalam daftar InsurTech100 2025 menegaskan bahwa pertumbuhan cepat kami dan inovasi berkelanjutan di bidang Kecerdasan Keputusan turut mengubah wajah industri asuransi,” ujar Alex Johnson, Pimpinan Industri Asuransi Global di Quantexa. “Pengakuan ini mencerminkan kepercayaan yang diberikan perusahaan asuransi kepada Quantexa sebagai mitra strategis, bekerja sama untuk menghadapi perubahan regulasi, mengantisipasi risiko yang muncul, dan membangun bisnis yang lebih tangguh serta berfokus pada pelanggan guna mencapai pertumbuhan yang menguntungkan.”

Untuk Media: Untuk melihat daftar lengkap InsurTech100, silakan kunjungi www.TheInsurTech100.com.

