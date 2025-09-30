クオンテクサ (Quantexa)、2025年インシュアテック100リスト (InsurTech100 List) でテクノロジー・イノベーターに選出

ロンドン発, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 意思決定インテリジェンス (DI) の世界的先駆者であるクオンテクサは本日、世界の保険業界を変革する最も影響力のあるテクノロジー企業をフィンテック・グローバル (FinTech Global) が毎年選出するインシュアテック100リストにおいて、トップテクノロジー・イノベーターとして認められたことを発表した。

AI導入の加速と顧客需要の高まりによりこの分野が急速に成長する中、名誉あるインシュアテック100リストへの選出競争は近年一層激化している。 クオンテクサは、その意思決定インテリジェンスプラットフォームの優れた性能により、2,100社以上の企業の中から選出された。

クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、保険業界 (その他の金融サービスや公共部門を含む) の組織が、信頼できる接続されたデータの力を活用し、より迅速で賢明かつ自信を持った意思決定を推進できるようにする。 保険業界において、クオンテクサはAI、機械学習、コンテクスチュアル分析を活用し、収益性の高い成長、最適化されたオペレーション、そして20を超える国々の保険会社における損失保護を実現している。 保険会社はクオンテクサを用いて、漏洩や不正検知から顧客体験、流通、次に取るべき最適な行動、さらにはサプライチェーンの最適化に至るまで、引受と保険金請求の両面にわたり、より迅速かつ正確な意思決定を推進している。

同プラットフォームは、サイロ化され断片化されたデータを顧客、請求者、リスク、資産、第三者に関する360度ビューへと変換し、自動車、財産、責任、旅行、海上、貨物といった損害保険 (P&C) やスペシャリティ保険から、生命保険や団体医療保険に至るまで、複数の事業分野を支援している。 この構成可能なプラットフォームは、販売成約率を50％向上させ、リスク評価を10倍以上迅速化し、不正対策の効果を90％以上改善することで、意思決定のスピードと信頼性を高め、顧客体験を向上させている。

ダイナミックなエンティティ解決 (Entity Resolution) とナレッジグラフ (Knowledge Graphs) を適用し、リスクをモデル化してリアルタイムで異常を検知することで、保険会社が規制の変化、進化するリスク、そして高まる顧客期待に適応できるよう支援し、成長、最適化、事業保護を可能にしている。

「2025年インシュアテック100リストに選出されたことは、当社の急速な成長と、意思決定インテリジェンスにおける継続的なイノベーションが、保険業界を再構築していることを裏付けるものです」と、クオンテクサのグローバル保険業界リードであるアレックス・ジョンソン (Alex Johnson) は述べている。 「この評価は、規制の変化に対応し、新たに生じるリスクに先んじ、より強靭で顧客中心の事業を構築して収益性の高い成長を達成するために、保険会社がクオンテクサを戦略的パートナーとして信頼し、共に取り組んでいることを反映するものです」。

報道関係者向け：インシュアテック100リストの完全版はwww.TheInsurTech100.comを参照されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、データ、アナリティクス、AIソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて自信を持った意思決定を行えるよう支援している。 最新のAIの進歩を活用し、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを接続された文脈的インサイトへと変換し、データ駆動型から意思決定中心型の組織への転換を可能にしている。 顧客はクオンテクサの技術を活用し、最新のデータ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、不正、セキュリティを通じて組織全体にわたる複雑な課題を解決することで、保護、最適化、成長を実現している。



クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90％以上向上し、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスター (Forrester) のTEI調査によると、顧客は3年間で228％のROIを達成したことがわかっている。 2016年に設立されたクオンテクサは、世界中で850人を超える従業員と数万人のユーザーを擁し、数十億のデータポイントを取り扱っている。 詳しくは、www.quantexa.comを参照するか、LinkedInで同社をフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先

問い合わせ先：マイケル・レーン (Michael Lane)、対外関係担当バイスプレジデント (VP of External Relations)

電話： +1 917 450 7387

Eメール：michaellane@quantexa.com