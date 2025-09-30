Quantexa, 2025 InsurTech100 최고 기술 혁신 기업으로 선정

런던, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의사결정 인텔리전스(DI) 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업 콴텍사(Quantexa)가 전 세계 보험업의 혁신을 주도하는 기업들을 선정하는 Fintech Global의 2025 InsurTech 100 명단에 최고의 기술 혁신 기업으로 이름을 올렸다.

AI 도입이 가속화되고 고객 수요가 증가하며 해당 업계가 빠르게 성장함에 따라, 권위 있는 InsurTech100에 선정되기 위한 경쟁은 최근 몇 년간 치열해졌다. Quantexa는 의사결정 인텔리전스 플랫폼의 역량 덕에 2,100곳이 넘는 기업을 제치고 최고의 기술 혁신 기업으로 뽑혔다.

Quantexa의 DI 플랫폼은 보험업 전반(그리고 금융 서비스와 공공 부문)의 기관들이 신뢰할 수 있고 연결이 보장된 데이터 역량을 활용해 좀 더 신속하고, 스마트하고, 확신 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. Quantexa는 보험 업계가 수익성 높은 성장과 운영 최적화를 구현하고 20여 개 국가 보험사들의 손해를 보호하도록 AI, 머신러닝, 컨텍스트 분석 등을 활용한다. 보험사들은 Quantexa를 통해 공급망 최적화는 물론 누손과 사기 거래 탐지부터 고객 경험, 유통, 차선책 실행에 이르기까지 언더라이팅과 청구 과정 전반에서 좀 더 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있다.

이 플랫폼은 단절되고 파편화된 데이터를 고객, 청구인, 위험, 자산, 제3자 관점에서 360도 살필 수 있도록 변환해 P&C(자동차, 재산, 배상 책임, 여행, 해운, 화물), 특수보험, 생명보험, 단체보험에 이르기까지 다양한 사업을 지원한다. 맞춤 설정이 가능한 이 플랫폼은 지금까지 판매 전환율을 50% 향상시켰고, 위험 평가 속도를 10배 이상 높였으며, 사기 방지 이니셔티브의 효과를 90% 넘게 개선해, 의사결정의 속도와 신뢰도를 높이고 고객 경험을 제고했다.

보험사들은 동적인 개체 해결 및 정보 그래프를 적용해 위험 모델을 구축하고 실시간으로 이상을 감지하면서, 변화하는 규제, 진화하는 위험, 높아지는 고객 기대에 적응할 수 있고, 사업을 성장하고 최적화하고 보호할 수 있다.

Quantexa의 글로벌 보험업 총괄인 Alex Johnson은 “우리가 2025 InsurTech100에 선정된 것은 우리의 빠른 성장과 꾸준한 의사결정 인텔리전스 혁신이 보험 업계를 어떻게 재편하고 있는지 보여준다. 이번 성과는 보험사들이 변화하는 규제에 대응하고, 떠오르는 위험을 선제적으로 관리하고, 좀 더 탄력성 있고 고객 중심적인 사업을 구축해 수익성 높은 성장을 실현하기 위해 협력하는 전략적 파트너로서 Quantexa를 신뢰하고 있다는 의미다”라고 말했다.

미디어 문의: InsurTech 100대 기업 전체 명단은 다음 링크에서 확인할 수 있다. www.TheInsurTech100.com.

Quantexa 소개

Quantexa는 글로벌 데이터·애널리틱스·AI 소프트웨어 기업으로, 컨텍스트 데이터(Contextual Data)를 기반으로 조직이 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence) 분야를 개척하고 있다. 최신 AI 기술을 활용한 Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼은 고립된 데이터를 연결된 컨텍스트 인사이트로 전환하여, 단순한 데이터 기반 조직에서 의사결정 중심 조직으로의 전환을 가능하게 한다. 고객들은 Quantexa 기술을 통해 현대적 데이터 관리, 고객 인텔리전스, KYC, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 전반에 걸친 복잡한 과제를 해결함으로써 자산을 보호하고, 최적화하며, 성장을 이끌고 있다.

Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼은 전통적 접근법 대비 분석 모델 해상도에서 60배 빠르고, 정확성은 90% 이상 향상되어 운영 성과를 크게 높이고 있다. 독립적으로 의뢰된 포레스터 TEI 연구에 따르면, 고객들은 3년간 228%의 ROI(투자 대비 수익)를 달성했다. 2016년에 설립된 Quantexa는 전 세계적으로 850명 이상의 임직원과 수만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 전 세계 수십억 건의 데이터 포인트를 다루고 있다. 자세한 정보는 www.quantexa.com 또는 LinkedIn에서 확인할 수 있다.

