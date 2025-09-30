Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 september 2025 (17.40 CEST)

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders en openbaarmaking jaarlijks financieel verslag

KBC Ancora nodigt haar aandeelhouders uit op een Gewone Algemene Vergadering op vrijdag 31 oktober 2025. Alle relevante informatie voor deze vergadering, waaronder het oproepingsbericht met de agenda voor deze vergadering en het jaarlijks financieel verslag 2024/2025, zijn beschikbaar via de website www.kbcancora.be, onder het menu ‘Governance/Algemene Vergadering’.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

31 oktober 2025 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

30 januari 2026 Halfjaarlijks financieel verslag (1H) boekjaar 2025/2026

28 augustus 2026 Jaarlijks communiqué boekjaar 2025/2026

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

