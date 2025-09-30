Information réglementée | Boulogne -Billancourt, 30 septembre 2025

SYNERGIE ANNONCE LA PUBLICATION DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Synergie annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce document peut être consulté sur le site internet www.synergie.com et figure dans la partie « Publications », rubrique « Rapports financiers ».

A propos du Groupe Synergie

Leader européen en services RH, Synergie couvre l’ensemble des besoins liés à l’emploi. Fort d’un réseau de 800 agences en France et à l’International, le Groupe a réalisé au premier semestre 2025 un Chiffre d’affaires consolidé de 1583,6M€ et un bénéfice net de 27,2M€.

Prochain rendez-vous

Publication du Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 le mercredi 22 octobre 2025 après Bourse.

Capital social : 121 810 000 € -EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B -ISIN FR0000032658 -MNÉMO : SDG -REUTERS : SDGI.PA -BLOOMBERG : SDG:FP

