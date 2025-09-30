Aix-en-Provence, le 30 septembre 2025 (18h)

HIGHCO : ACQUISITION DE SOGEC ET BUDGETBOX FINALISÉE

HighCo annonce avoir réalisé l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette acquisition a pour objectif de renforcer le positionnement de HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation.

Pour rappel, Sogec est une agence française spécialisée dans l'activation promotionnelle omnicanale. Elle propose des solutions marketing : émission et traitement de coupons de réduction, plateforme digitale de cashback, application Quoty, jeux, programmes de fidélité, etc.

BudgetBox est une entreprise française spécialisée dans le retail media. Elle propose aux marques et aux enseignes des campagnes d’activation ciblées et personnalisées en fonction du comportement des consommateurs, en e-commerce et en magasin.

Les comptes de Sogec et Budgetbox seront consolidés à partir du 1er octobre 2025. En 2024, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s’élevaient respectivement à 10,1 M€ (90 collaborateurs) et 6,7 M€ (65 collaborateurs).

Les impacts financiers de l'opération seront précisés en mars 2026 lors du communiqué sur les résultats 2025 du Groupe.

En renforçant l’expertise du Groupe, cette opération fait de HighCo un acteur de référence en Europe de l’activation promotionnelle. Ce rapprochement marque une étape importante dans la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur de métier, qui prévoit l’accélération de son développement et la concentration de ses investissements sur ses deux pôles d’activité clés : le pôle Activation et le pôle Agences et Régies.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

