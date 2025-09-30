Conéctate con tus amigos y familiares en LEGO(R) Party! ¡Disponible hoy mismo!

LOS ÁNGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El desarrollador SMG Studio, el Grupo LEGO y Fictions han lanzado su increíblemente divertido juego multijugador LEGO® Party! en Steam para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) y Nintendo Switch™. La edición comercial ya está disponible en https://legoparty.iam8bit.com y en las tiendas participantes para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, así como el lanzamiento digital. Por otra parte, las personas que hayan reservado la edición comercial recibirán un código de descarga para obtener cinco minifiguras LEGO exclusivas.

Ahora, los jugadores pueden disfrutar de un sinfín de emocionantes funciones, entre las que se incluyen más de tropecientas (*número ficticio) combinaciones personalizables de minifiguras, increíbles Zonas de Desafío temáticas de LEGO, 60 minijuegos trepidantes y mucho más, con el objetivo de conseguir el mayor número de ladrillos dorados LEGO y convertirse en el campeón definitivo de LEGO Party!

Desata tu lado competitivo y adéntrate en el caos de los minijuegos, con extraterrestres gigantes, potenciadores de unicornios arcoíris explosivos, pavos asados al horno de lava y mucho más. Puedes echar un vistazo a todo esto en el nuevo tráiler de lanzamiento de LEGO Party!: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! es un juego para grupos de hasta cuatro jugadores diferente a los demás. Compite contra tus amigos en disparatadas Zonas de Desafío y 60 divertidísimos minijuegos basados en tus sets LEGO favoritos, como LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® y más. Únete a tus amigos en línea o reúnete con ellos en el sofá para disfrutar de una noche de juegos con LEGO Party! Con múltiples modos de juego y cientos de minifiguras para desbloquear, ¡tendrás todos los ladrillos necesarios para construir la mejor fiesta! Desafía a jugadores cercanos o a distancia, personaliza tu personaje y compite en una amplia gama de increíbles minijuegos. ¡Haz lo que sea para hacerte con todos los ladrillos dorados que puedas! ¡Ten mucho cuidado! En tu travesía para conquistar LEGO Party!, deberás enfrentarte a monstruos, trampas y hasta pavos asados voladores.

Para conocer las últimas novedades sobre el juego, sigue a LEGO Party! en: http://www.legoparty.com

El tráiler de lanzamiento está disponible aquí: enlace

Descarga los recursos aquí: enlace

Acerca de Fictions

A principios de 2025, 27 personas se unieron para fundar Fictions. Somos un grupo de desarrolladores de videojuegos y expertos en creación que apoyamos y defendemos los videojuegos, así como a las mentes creativas que los respaldan. Valoramos al máximo la calidad, la originalidad y las experiencias dignas de tu tiempo libre, ya que sabemos que este es limitado. LEGO Party! y Beast of Reincarnation son los primeros títulos de nuestra creciente colección, y pronto anunciaremos más proyectos.

Para conocer las últimas novedades sobre Fictions, visita https://fictions.com o síguenos en TikTok , Instagram , YouTube, X y Discord .

Acerca de SMG Studio

SMG Studio, una empresa de dentsu, lleva desde 2013 creando juegos centrados en el humor con mecánicas únicas para todo tipo de pantallas. Gracias a nuestro sistema interno D.A.F.U.Z. (Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany), los juegos de SMG son dinámicos, adictivos, divertidos, únicos y disparatados. Conocido por títulos como Moving Out 1 y 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift y One More Line. SMG tiene su sede central en Sídney, Australia, y cuenta con delegaciones en Melbourne, Brisbane y Los Ángeles, California.

LEGO Party! ha sido un sueño hecho realidad para el equipo, que ha sido posible gracias al respaldo y el apoyo de VicScreen, Screen NSW y Screen Queensland.

Puedes encontrar más información en www.smgstudio.com

Acerca del Grupo LEGO

La misión del Grupo LEGO es contribuir en la inspiración y el desarrollo de los constructores del mañana a través del poder que tiene jugar.

El LEGO System in Play, basado en ladrillos LEGO, permite a niños y aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que imaginen. El Grupo LEGO fue fundado en Billund, Dinamarca, en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. Su nombre deriva de las dos palabras danesas «LEg GOdt», que significan «Juega bien».

Hoy en día, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden en más de 120 países de todo el mundo.

Para saber más sobre el Grupo LEGO, obtener información sobre nuestros resultados financieros y nuestro compromiso con la responsabilidad social, visita www.LEGO.com/ .

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1