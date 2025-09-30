Skab forbindelse med venner og familie i LEGO(R) Party! Tilgængelig i dag!

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Udvikleren SMG Studio, The LEGO Group og Fictions lancerede deres virkelig sjove multiplayer-partyspil, LEGO® Party!, på Steam til pc, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) og Nintendo Switch™. Detailudgaven er også tilgængelig nu på https://legoparty.iam8bit.com og hos deltagende forhandlere af Nintendo Switch, PlayStation 5 og Xbox Series X|S, sammen med den digitale udgivelse. Derudover vil de, der forudbestilte detailudgaven, modtage en kode til download af fem unikke LEGO-minifigurer.

Fans kan nu kaste sig ud i en række spændende funktioner, herunder mere end én gazillion (*ikke et rigtigt tal) tilpasningskombinationer af minifigurer, utrolige Challenge Zones i LEGO-temaer, 60 actionfyldte minispil og meget mere, alt sammen i jagten på at samle flest gyldne LEGO-klodser og blive den ultimative LEGO Party! -mester.

Slip din konkurrenceånd fri, og dyk ned i minispilkaoset med gigantiske rumvæsener, energisk-poppende regnbueenhjørninger, lavastegte kalkuner på rotisserie og meget mere, hvilket alt sammen kan ses i traileren om den nyeste LEGO Party! se trailer her: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! er et selskabsspil for op til fire spillere og er opbygget på en anderledes måde. Konkurrer mod dine venner i skøre Challenge Zones og 60 sjove minispil fra dine foretrukne LEGO-sæt såsom LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® og meget mere. Slut dig til dine venner online, eller slå jer sammen på sofaen til en LEGO Party! -spilaften. Med adskillige spiltilstande og tonsvis af oplåselige minifigurer har du alle klodserne til at bygge den ultimative fest! Udfordr spillere fra nær eller fjern, tilpas din karakter, og konkurrer i en række fantastiske minispil for at samle så mange gyldne klodser som muligt på alle tænkelige måder! Men pas på monstre, fælder og flyvende, stegte kalkuner på din vej mod at blive den næste stjerne i LEGO Party!

For at få de seneste opdateringer om spillet kan du følge LEGO Party! på: http://www.legoparty.com

Udgivelsestrailer tilgængelig her: Link

Download aktiver her: Link

Om Fictions

I starten af 2025 gik 27 personer sammen for at starte Fictions. Vi er en sammenslutning af spiludviklere og eksperter i håndværk, og vi støtter og promoverer spil såvel som de kreative hjerner bag dem. Vi lægger stor vægt på kvalitet, nyskabelse og oplevelser, der er værdige til din begrænsede fritid. LEGO Party! og Beast of Reincarnation er de første titler i vores voksende lineup, og flere projekter vil blive annonceret snart.

For de seneste nyheder om Fictions kan du besøge https://fictions.com eller følge på TikTok , Instagram , YouTube , X og Discord .

Om SMG Studio

SMG Studio, en dentsu-virksomhed, har siden 2013 skabt spil med fokus på humor og unikke mekanikker til alle skærme. Ved hjælp af vores interne D.A.F.U.Z.-system er SMG's spil dynamiske (Dynamic), vanedannende (Addictive), sjove (Fun), unikke (Unique) og skøre (Zany). Kendt for titler som Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift og One More Line. SMG har hovedkontor i Sydney, Australien, med yderligere kontorer i Melbourne, Brisbane og Los Angeles, Californien.

LEGO Party! har været en drøm, der er gået i opfyldelse for teamet og blev muliggjort med opbakning og støtte fra VicScreen, Screen NSW og Screen Queensland.

Du kan finde flere oplysninger på www.smgstudio.com

Om The LEGO Group

The LEGO Group mission er at inspirere og udvikle morgendagens bygherrer gennem legens kraft.

LEGO System in Play, med sit fundament i LEGO-klodser, giver børn og fans mulighed for at bygge og genopbygge alt, hvad de kan forestille sig. The LEGO Group blev grundlagt i Billund, Danmark i 1932 af Ole Kirk Kristiansen. Navnet er afledt af de to danske ord LEg GOdt.

I dag er The LEGO Group stadig en familieejet virksomhed med hovedkontor i Billund. Deres produkter sælges dog i mere end 120 lande verden over.

Besøg www.LEGO.com/ for flere nyheder fra The LEGO Group, oplysninger om vores økonomiske præstation og ansvarsindsats.

