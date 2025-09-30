Conéctate con tus amigos y familiares en LEGO(R) Party! ¡Disponible hoy mismo!

LOS ÁNGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El desarrollador SMG Studio, el Grupo LEGO y Fictions lanzaron su divertidísimo juego multijugador de fiesta, LEGO® Party!, en Steam para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) y Nintendo Switch™. La edición comercial ya está también disponible en https://legoparty.iam8bit.com y las tiendas minoristas participantes para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, junto con el lanzamiento digital. Además, quienes hayan ordenado con anticipación la edición comercial recibirán un código de descarga para cinco minifiguras exclusivas de LEGO.

Los aficionados ahora pueden disfrutar de una serie de emocionantes funciones, entre las que se incluyen más de un gazillón (*no es una cifra real) de combinaciones personalizadas de minifiguras, increíbles Zonas de Desafío temáticas de LEGO, 60 minijuegos llenos de acción y mucho más, todo ello con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de ladrillos dorados LEGO y ser el ganador del juego LEGO Party! absoluto.

Saca a relucir tu lado competitivo y déjate llevar por el caos de los minijuegos, con alienígenas gigantes, unicornios arcoíris que dan poderes, pavos asados al horno de lava y mucho más, ¡todo ello disponible en el nuevo videojuego LEGO Party! tráiler de lanzamiento, aquí: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! es un videojuego para hasta cuatro jugadores, ¡muy diferente de los demás juegos! Compite contra tus amigos en disparatadas Zonas de Desafío y 60 divertidísimos minijuegos basados en tus temas LEGO favoritos, como LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® y muchos más. Conéctate con tus amigos en línea u organiza con ellos una noche de LEGO Party! reunidos en casa. Con múltiples modos de juego y montones de minifiguras para desbloquear, ¡tendrán todos los ladrillos necesarios para construir la mejor fiesta! Desafía a jugadores cerca o lejos de ti, personaliza tu personaje y compite en una variedad de minijuegos increíbles para conseguir tantos ladrillos dorados como puedas, ¡por todos los medios necesarios! Pero presta atención, ¡cuidado con los monstruos, las trampas y los pavos asados voladores en tu travesía para convertirte en la próxima estrella de LEGO Party!

Para conocer las últimas novedades sobre el juego, sigue a LEGO Party! en: http://www.legoparty.com

Tráiler de lanzamiento disponible aquí: Enlace

Descarga recursos aquí: Enlace

Acerca de Fictions

A principios de 2025, se reunieron 27 personas para fundar Fictions. Somos un grupo de desarrolladores de videojuegos y expertos en fabricación que apoyamos y defendemos los videojuegos, así como a las mentes creativas que hay detrás de ellos. Damos la máxima importancia a la calidad, la novedad y las experiencias que merecen tu tiempo libre limitado. LEGO Party! y Beast of Reincarnation son los primeros videojuegos de nuestra creciente lista, y pronto anunciaremos más proyectos.

Para conocer las últimas novedades acerca de Fictions, visita https://fictions.com o síguenos en TikTok , Instagram , YouTube, X y Discord .

Acerca de SMG Studio

SMG Studio, una empresa de dentsu, ha creado videojuegos centrados en el humor y en mecánicas únicas para todo tipo de pantallas desde 2013. Gracias a nuestro sistema interno D.A.F.U.Z., los videojuegos de SMG son Dinámicos (Dynamic), Apasionantes (Addictive), Divertidos (Fun), Únicos (Unique) y Extravagantes (Zany). Es conocida por videojuegos como Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift y One More Line. SMG tiene su sede central en Sídney, Australia y otras oficinas en Melbourne, Brisbane y Los Ángeles, California.

LEGO Party! es un sueño hecho realidad para el equipo, y fue posible gracias al respaldo y el apoyo de VicScreen, Screen NSW y Screen Queensland.

Encontrarás más información en www.smgstudio.com

Acerca del Grupo LEGO

La misión del Grupo LEGO es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana mediante el poder del juego.

El LEGO System in Play, basado en los ladrillos LEGO, permite a los niños y aficionados construir y reconstruir todo lo que puedan imaginar. El Grupo LEGO fue fundado en Billund, Dinamarca, en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. Su nombre proviene de las dos palabras danesas “LEg GOdt”, que significan “juega bien”.

En la actualidad, el Grupo LEGO sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos se venden hoy en día en más de 120 países de todo el mundo.

Para obtener más novedades sobre el Grupo LEGO, información sobre nuestros resultados financieros y nuestro compromiso con la responsabilidad social, visita www.LEGO.com/ .

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1