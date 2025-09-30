Rejoignez vos amis et votre famille en ligne et préparez-vous pour une LEGO(R) Party! Lancez-vous dès aujourd’hui !

LOS ANGELES, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensemble, le développeur de jeux vidéo SMG Studio, le groupe LEGO, et l’éditeur Fictions mettent leur jeu en mode multijoueur à la fois festif et hilarant LEGO® Party! en ligne sur Steam (PC), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) et Nintendo Switch™. Parallèlement à cette mise en ligne, l’édition physique est également disponible dès maintenant sur https://legoparty.iam8bit.com et chez les revendeurs partenaires Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De plus, les petits chanceux ayant précommandé l’édition physique recevront un code de téléchargement pour cinq minifigurines LEGO uniques.

Les joueurs peuvent désormais se plonger au cœur de folles fonctionnalités intégrant, entre autres, des millions de milliards (*un nombre incalculable, ceci ne reflète pas la réalité) de combinaisons de minifigurines, de zones de défi inspirées de sets LEGO emblématiques et de 60 mini-jeux débordant d’action, le tout dans une seule et unique quête visant à gagner le plus de briques d’or LEGO et devenir ainsi le champion suprême de LEGO Party!

Révélez votre esprit de compétition et cédez à la folie des mini-jeux mettant en scène des géants extraterrestres, des licornes power-up arc-en-ciel, des dindes rôties dans la lave et bien d’autres surprises… Cet univers complètement délirant est à découvrir dans la toute nouvelle bande-annonce de lancement de LEGO Party! à cette adresse : https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! est un jeu délirant jusqu’à 4 joueurs qui casse des briques ! Affrontez vos amis dans des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux hilarants inspirés de vos thèmes LEGO préférés tels que LEGO Pirates, LEGO Espace, LEGO NINJAGO® et bien plus encore. Rejoignez vos amis en ligne ou réunissez-vous pour une soirée LEGO Party! Avec plusieurs modes de jeu et une multitude de minifigurines à débloquer, vous aurez toutes les briques nécessaires pour organiser la fête ultime ! Défiez des joueurs proches de vous ou non, personnalisez votre personnage et participez à une multitude de super mini-jeux pour remporter un maximum de briques d’or par n’importe quels moyens ! Évitez les monstres, les pièges et les lancers de dindes rôties, et progressez pour devenir la prochaine star de LEGO Party!

Pour consulter toutes les dernières actualités sur le jeu, suivez LEGO Party! à la page suivante : http://www.legoparty.com

Bande-annonce de lancement disponible ici : Lien

Télécharger les ressources ici : Lien

À propos de Fictions

Fictions est née début 2025 de l’initiative de 27 passionnés et prend la forme d’un collectif de développeurs de jeux et d’experts du métier. Nous soutenons et défendons les jeux vidéo ainsi que les talents créatifs qui les conçoivent. Nous valorisons la qualité, l’originalité et des expériences dignes de ce nom avant tout. LEGO Party! et Beast of Reincarnation sont nos deux premiers titres, et nos autres projets seront très bientôt disponibles.

Pour prendre connaissance de nos dernières actualités, veuillez consulter le site https://fictions.com ou nous suivre sur TikTok , Instagram , YouTube, X et Discord .

À propos de SMG Studio

SMG Studio, filiale du groupe dentsu, invente des jeux multiplateformes depuis 2013, tous nettement empreints d’humour et caractérisés par des mécaniques de jeux originales. Notre système interne D.A.F.U.Z. nous permet de proposer des jeux dynamiques (Dynamic), addictifs (Addictive), drôles (Fun), uniques (Unique) et un peu zinzins (Zany). Nous sommes notamment connus pour nos jeux Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift ou encore One More Line. Le studio SMG est domicilié à Sydney en Australie et exploite des bureaux à Melbourne, Brisbane et Los Angeles, en Californie.

Nous avons rêvé de LEGO Party! et ce rêve se concrétise enfin pour nos équipes grâce au soutien et à l’aide de VicScreen, Screen NSW et Screen Queensland.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smgstudio.com

À propos du groupe LEGO

La mission du groupe LEGO entend inspirer et développer les bâtisseurs de demain par le jeu.

Le « LEGO System in Play » (système de jeu LEGO) repose sur ses célèbres briques et permet aux fans, petits et grands, de construire, défaire et reconstruire à l’infini en laissant libre cours à leur imagination. Fondé en 1932 à Billund au Danemark par Ole Kirk Kristiansen, LEGO trouve son origine dans les mots danois LEg GOdt, qui signifient « bien jouer ».

Aujourd’hui, le groupe LEGO reste une entreprise familiale implantée à Billund, et ses produits sont commercialisés dans plus de 120 pays à travers le monde.

Pour obtenir de plus amples informations sur le groupe LEGO, consulter son actualité financière ou sa charte de responsabilité sociétale, consultez le site www.LEGO.com/ .

