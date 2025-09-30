התחברו לחברים ובני משפחה ב-LEGO(R) Party!. זמין היום!

לוס אנג'לס, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

המפתחת SMG Studio, LEGO Group ו-Fictions השיקו את משחק המסיבה מרובה המשתתפים המהנה במיוחד שלהם, LEGO® Party!, ב-Steam עבור מחשבים אישיים, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) ו-Nintendo Switch™. המהדורה הקמעונאית זמינה כעת גם ב-https://legoparty.iam8bit.com ובחנויות המשתתפות עבור Nintendo Switch, PlayStation 5 ו-Xbox Series X|S, זאת לצד ההשקה הדיגיטלית. בנוסף, אלו שהזמינו מראש את המהדורה הקמעונאית יקבלו קוד הורדה לחמש מיני דמויות LEGO ייחודיות.

המעריצים יכולים כעת לקפוץ למספר תכונות מרגשות, כולל יותר מגזיליון (*לא מספר אמיתי) שילובים של מיני דמויות עם יכולת התאמה אישית, אזורי אתגר מדהימים מבוססי בנושא נושאים של LEGO, 60 מיני-משחקים עמוסי פעילות ועוד, והכל במסע לאסוף את מירב לבני הזהב של LEGO ולהפוך לאלופי LEGO Party! הגדולים מכולם.

הביאו לידי ביטוי את הצד התחרותי שלכם וצללו אל תוך הכאוס של מיני-משחקים, כולל חייזרים ענקיים מהחלל, חדי-קרן בצבעי קשת בענן מתפוצצים עם כוחות, תרנגולי הודו שנצלים בלבה ועוד, את כולם ניתן לצפות ב-LEGO Party! הכי חדש. טריילר השקה: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! הוא משחק מסיבה לעד ארבעה שחקנים שנבנה אחרת! התחרו נגד חבריכם באזורי אתגר מטורפים וב-60 מיני-משחקים מצחיקים מכל ערכות ה-LEGO האהובות עליכם כמו LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® ועוד. הצטרפו לחבריכם באופן מקוון או התאספו יחד על הספה לערב משחקי LEGO Party!. עם הרבה מצבי משחק והמון מיני-דמויות לפתיחה, יעמדו לרשותכם כל הלבנים לבניית המסיבה המוחלטת! אתגרו שחקנים קרובים או רחוקים, התאימו את הדמות שלכם והתחרו במגוון מיני-משחקים מדהימים כדי להשיג כמה שיותר לבני זהב בכל דרך אפשרית! אבל היזהרו, שימו לב למפלצות, מלכודות ותרנגולי הודו צלויים מעופפים בדרככם להפוך לכוכב הבא של LEGO Party!.

לכל העדכונים האחרונים על המשחק, עקבו אחר LEGO Party! ב: http://www.legoparty.com

טריילר השקה זמין כאן: קישור

להורדת מידע וצילומים כאן: קישור

אודות Fictions

עם תחילת 2025, 27 אנשים התאחדו כדי להקים את Fictions. אנחנו קבוצה של מפתחי משחקים ומומחי יצירה שתומכים במשחקים ותומכים בהם כמו גם במוחות היצירתיים שמאחוריהם. אנו מייחסים את הערך הגבוה ביותר לאיכות, חידוש וחוויות הראויות לזמנכם הפנוי המוגבל. LEGO Party! ו-Beast of Reincarnation הם הכותרים הראשונים בהרכב ההולך וגדל שלנו, עם פרויקטים נוספים שיוכרזו בקרוב.

לכל העדכונים האחרונים על Fictions אנא בקרו באתר https://fictions.com או עקבו אחרינו ב-TikTok, אינסטגרם, יוטיוב, X ו-Discord.

אודות SMG Studio

SMG Studio, של חברת dentsu, יוצרת משחקים עם דגש על הומור ומכניקה ייחודית לכל המסכים מאז 2013. באמצעות מערכת ה-D.A.F.U.Z שלנו, המשחקים של SMG הם דינמיים, ממכרים, מהנים, ייחודיים ומטורפים. ידועה בכותרים כמו Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift ו- One More Line. המטה של SMG נמצא בסידני, אוסטרליה עם משרדים נוספים במלבורן, בריסביין ולוס אנג'לס, קליפורניה.

LEGO Party! היה חלום שהתגשם עבור הצוות, שהתאפשר הודות לגיבוי ותמיכה של VicScreen, Screen NSW ו-Screen Queensland.

תוכל למצוא מידע נוסף בכתובת www.smgstudio.com

אודות קבוצת לגו

המשימה של קבוצת LEGO היא לעורר השראה ולפתח את בוני המחר באמצעות כוח המשחק.

מערכת LEGO במשחק, עם הבסיס שלה בלבני לגו, מאפשרת לילדים ולאוהדים לבנות ולבנות מחדש כל מה שהם יכולים לדמיין. קבוצת לגו נוסדה בבילונד, דנמרק בשנת 1932 על ידי אולה קירק קריסטיאנסן, שמה נגזר משתי המילים הדניות LEg GOdt, שפירושן "שחק טוב".

כיום, קבוצת LEGO נותרה חברה בבעלות משפחתית שבסיסה בבילונד. עם זאת, מוצריה נמכרים כיום ביותר מ-120 מדינות ברחבי העולם.

לחדשות נוספות מקבוצת LEGO, מידע על הביצועים הפיננסיים והמעורבות שלנו באחריות, אנא בקרו באתר www.LEGO.com/.

למידע נוסף – מדיה:

Karolina Kecki

fortyseven communications for Fictions

legoparty@fortyseven.com