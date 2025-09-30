Terhubung dengan Teman dan Keluarga di LEGO(R) Party! Tersedia Sekarang!

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pengembang SMG Studio, The LEGO Group, dan Fictions meluncurkan game pesta multipemain yang super seru, LEGO® Party!, di Steam untuk PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), dan Nintendo Switch™. Edisi Ritel kini juga tersedia di https://legoparty.iam8bit.com dan peritel yang berpartisipasi untuk Nintendo Switch, PlayStation 5, dan Xbox Series X|S, beserta rilis digital. Selain itu, pembeli yang melakukan preorder Edisi Ritel akan menerima kode unduhan untuk lima Minifigur LEGO yang unik.

Penggemar kini bisa menikmati berbagai fitur menarik, termasuk lebih dari jutaan (*bukan angka sebenarnya) kombinasi kustomisasi minifigur, Zona Tantangan bertema LEGO yang menakjubkan, 60 minigame penuh aksi, dan masih banyak lagi, semua dalam misi untuk mengumpulkan Balok Emas LEGO terbanyak dan menjadi juara LEGO Party! terhebat.

Keluarkan sisi kompetitifmu dan terjunlah ke kekacauan mini-game, yang menampilkan alien raksasa dari luar angkasa, unicorn pelangi dengan efek power-up yang muncul, kalkun rotisserie panggang lava, dan masih banyak lagi, semuanya bisa dilihat dalam trailer peluncuran LEGO Party! terbaru di sini: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! merupakan game pesta untuk maksimal empat pemain yang dibuat dengan cara berbeda! Adu kemampuan dengan temanmu di Zona Tantangan yang konyol dan 60 game mini lucu dari berbagai set LEGO favoritmu seperti LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO®, dan banyak lagi. Bergabunglah dengan teman-temanmu secara online atau berkumpul bersama mereka untuk malam permainan LEGO Party! yang seru. Dengan banyak mode game dan banyak minifigur yang bisa didapatkan, kamu akan memiliki semua balok untuk membangun pesta terbaik! Tantang pemain baik dekat atau jauh, sesuaikan karaktermu, dan ikuti kompetisi dalam berbagai game mini seru untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Balok Emas dengan cara apa pun! Namun ingat, waspadai monster, jebakan, dan kalkun panggang terbang yang menghalangi perjuanganmu untuk menjadi bintang LEGO Party! berikutnya.

Untuk semua info terbaru tentang game ini, ikuti LEGO Party! di: http://www.legoparty.com

Trailer Peluncuran tersedia di sini: Tautan

Unduh Aset di sini: Tautan

Tentang Fictions

Saat tahun 2025 dimulai, 27 orang berkumpul bersama untuk memulai Fictions. Kami adalah kumpulan pengembang game dan ahli kreatif yang mendukung serta mendorong pengembangan game, sekaligus otak kreatif di balik game. Kami sangat menghargai kualitas, kebaruan, dan pengalaman yang layak dinikmati di waktu luang Anda yang terbatas. LEGO Party! dan Beast of Reincarnation merupakan beberapa judul pertama dalam lini game kami yang terus bertambah, dengan lebih banyak proyek lainnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

Untuk mengetahui semua info terkini tentang Fictions, kunjungi https://fictions.com atau ikuti kami di TikTok , Instagram , YouTube, X dan Discord .

Tentang SMG Studio

SMG Studio, perusahaan dentsu, telah membuat game dengan fokus pada humor dan mekanik unik untuk semua layar sejak tahun 2013. Dengan menggunakan Sistem D.A.F.U.Z. internal kami, game SMG bersifat Dinamis (Dynamic), Membuat Ketagihan (Addictive), Seru (Fun), Unik (Unique), dan Lucu (Zany). Terkenal dengan judul-judul seperti Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift, dan One More Line. SMG berkantor pusat di Sydney, Australia, dan memiliki kantor cabang di Melbourne, Brisbane, serta Los Angeles, California.

LEGO Party! telah menjadi perwujudan mimpi bagi tim kami, berkat dukungan dan bantuan dari VicScreen, Screen NSW, dan Screen Queensland.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di www.smgstudio.com

Tentang The LEGO Group

The LEGO Group memiliki misi untuk menginspirasi dan mengembangkan para pembangun masa depan melalui kekuatan bermain.

LEGO System in Play, yang berbasis balok LEGO, memungkinkan anak-anak dan penggemar mengeksplorasi imajinasi mereka untuk merakit dan membongkar pasang apa pun. The LEGO Group didirikan di Billund, Denmark pada tahun 1932 oleh Ole Kirk Kristiansen. Nama LEGO berasal dari dua kata Denmark, LEg GOdt, yang berarti “Bermainlah dengan Baik”.

Saat ini, The LEGO Group tetap menjadi perusahaan milik keluarga yang berkantor pusat di Billund. Meski demikian, produknya kini telah dijual ke lebih dari 120 negara di seluruh dunia.

Untuk mengetahui berita terbaru lain dari The LEGO Group, informasi tentang performa keuangan dan komitmen tanggung jawab kami, kunjungi www.LEGO.com/ .

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1