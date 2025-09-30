Connettiti con amici e familiari su LEGO(R) Party! Disponibile da oggi!

LEGO® Party! viene lanciato con 60 emozionanti mini-giochi, infinite opzioni di personalizzazione, Zone di sfida a tema e tanto altro ancora!

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lo sviluppatore di videogiochi SMG Studio, The LEGO Group e Fictions hanno lanciato il loro divertentissimo gioco multiplayer, LEGO® Party!, su Steam per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) e Nintendo Switch™. L’edizione fisica è ora disponibile anche su https://legoparty.iam8bit.com e presso i rivenditori aderenti per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme alla versione digitale. Inoltre, chi preordina l’edizione fisica, riceverà un codice per cinque esclusive minifigure LEGO.

I fan possono ora divertirsi con una serie di entusiasmanti caratteristiche, tra cui oltre un fantastilione (*non un numero reale) di combinazioni personalizzabili di minifigure, incredibili Zone di sfida a tema LEGO, 60 mini-giochi pieni di azione e molto altro ancora, il tutto con un’unica missione: raccogliere il maggior numero di mattoncini dorati LEGO targati LEGO Party! e diventare il nuovo campione del gioco.

Scatena il tuo lato competitivo e tuffati nel caos dei minigiochi con giganteschi alieni spaziali, potenti unicorni arcobaleno, tacchini arrostiti nella lava e molto altro ancora; è possibile ammirare tutto ciò nell’ultimo trailer di lancio di LEGO Party! qui: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! è un gioco party per un massimo di quattro persone nuovo e innovativo! Gareggia con i tuoi amici in Zone di sfida stravaganti e 60 minigiochi esilaranti che richiamano tutti i tuoi set LEGO preferiti, come LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® e altri ancora. Unisciti ai tuoi amici online o sul divano per una serata all’insegna di LEGO Party! Grazie a tante modalità di gioco diverse e decine di minifigure da sbloccare, avrai tutti i mattoncini necessari per costruire la festa definitiva! Sfida giocatori vicini e lontani, personalizza il tuo personaggio e competi in una serie di fantastici mini-giochi per ottenere il maggior numero possibile di mattoncini dorati a qualsiasi costo! Ma fai attenzione, stai attento a mostri, a trappole e a tacchini arrosto volanti che incontrerai lungo la strada per diventare la nuova stella di LEGO Party!

Per tutti gli ultimi aggiornamenti sul gioco, segui LEGO Party! su: http://www.legoparty.com
Trailer di lancio disponibile qui: Link
Scarica le risorse qui: Link

Informazioni su Fictions
All’inizio del 2025, 27 persone si sono unite per fondare Fictions. Siamo un gruppo di sviluppatori di giochi e creatori esperti che sostengono e promuovono i giochi e le menti creative che li hanno ideati. Diamo la massima importanza a valori come la qualità e la novità, e rendiamo queste esperienze di gioco degne del vostro prezioso tempo libero. LEGO Party! e Beast of Reincarnation sono i primi titoli della nostra linea in continua espansione, con altri progetti che verranno annunciati a breve.

Per tutte le ultime novità su Fictions, visitate https://fictions.com o seguiteci su TikTok, Instagram, YouTube, X e Discord.

Informazioni su SMG Studio
Dal 2013, SMG Studio, una società di dentsu, crea giochi incentrati sull'umorismo e su meccaniche uniche per tutti gli schermi. Grazie al nostro sistema interno D.A.F.U.Z., i giochi di SMG sono Dinamici (Dynamic), Coinvolgenti (Addictive), Divertenti (Fun), Unici (Unique) e Stravaganti (Zany). Siamo noti per titoli come Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift e One More Line. SMG ha la sede principale a Sydney, in Australia, con uffici a Melbourne, Brisbane e Los Angeles, in California.

LEGO Party! per il team ha rappresentato un sogno che si è avverato, reso possibile grazie al sostegno e al supporto di VicScreen, Screen NSW e Screen Queensland.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.smgstudio.com

Informazioni su The LEGO Group
La missione di The LEGO Group è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco.

Il LEGO System in Play, basato sui mattoncini LEGO, permette ai bambini e agli appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa riescano a immaginare. The LEGO Group è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen e il suo nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano “Gioca bene”. 

Oggi The LEGO Group rimane un’azienda a conduzione familiare con sede a Billund. Tuttavia, i suoi prodotti sono ora venduti in oltre 120 paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori notizie sul The LEGO Group, informazioni sui nostri risultati finanziari e sul nostro impegno in materia di responsabilità sociale, visitare il sito www.LEGO.com/.

