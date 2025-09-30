Connettiti con amici e familiari su LEGO(R) Party! Disponibile da oggi!

LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lo sviluppatore di videogiochi SMG Studio, The LEGO Group e Fictions hanno lanciato il loro divertentissimo gioco multiplayer, LEGO® Party!, su Steam per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) e Nintendo Switch™. L’edizione fisica è ora disponibile anche su https://legoparty.iam8bit.com e presso i rivenditori aderenti per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insieme alla versione digitale. Inoltre, chi preordina l’edizione fisica, riceverà un codice per cinque esclusive minifigure LEGO.

I fan possono ora divertirsi con una serie di entusiasmanti caratteristiche, tra cui oltre un fantastilione (*non un numero reale) di combinazioni personalizzabili di minifigure, incredibili Zone di sfida a tema LEGO, 60 mini-giochi pieni di azione e molto altro ancora, il tutto con un’unica missione: raccogliere il maggior numero di mattoncini dorati LEGO targati LEGO Party! e diventare il nuovo campione del gioco.

Scatena il tuo lato competitivo e tuffati nel caos dei minigiochi con giganteschi alieni spaziali, potenti unicorni arcobaleno, tacchini arrostiti nella lava e molto altro ancora; è possibile ammirare tutto ciò nell’ultimo trailer di lancio di LEGO Party! qui: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! è un gioco party per un massimo di quattro persone nuovo e innovativo! Gareggia con i tuoi amici in Zone di sfida stravaganti e 60 minigiochi esilaranti che richiamano tutti i tuoi set LEGO preferiti, come LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® e altri ancora. Unisciti ai tuoi amici online o sul divano per una serata all’insegna di LEGO Party! Grazie a tante modalità di gioco diverse e decine di minifigure da sbloccare, avrai tutti i mattoncini necessari per costruire la festa definitiva! Sfida giocatori vicini e lontani, personalizza il tuo personaggio e competi in una serie di fantastici mini-giochi per ottenere il maggior numero possibile di mattoncini dorati a qualsiasi costo! Ma fai attenzione, stai attento a mostri, a trappole e a tacchini arrosto volanti che incontrerai lungo la strada per diventare la nuova stella di LEGO Party!

Informazioni su Fictions

All’inizio del 2025, 27 persone si sono unite per fondare Fictions. Siamo un gruppo di sviluppatori di giochi e creatori esperti che sostengono e promuovono i giochi e le menti creative che li hanno ideati. Diamo la massima importanza a valori come la qualità e la novità, e rendiamo queste esperienze di gioco degne del vostro prezioso tempo libero. LEGO Party! e Beast of Reincarnation sono i primi titoli della nostra linea in continua espansione, con altri progetti che verranno annunciati a breve.

Per tutte le ultime novità su Fictions, visitate https://fictions.com o seguiteci su TikTok , Instagram , YouTube, X e Discord .

Informazioni su SMG Studio

Dal 2013, SMG Studio, una società di dentsu, crea giochi incentrati sull'umorismo e su meccaniche uniche per tutti gli schermi. Grazie al nostro sistema interno D.A.F.U.Z., i giochi di SMG sono Dinamici (Dynamic), Coinvolgenti (Addictive), Divertenti (Fun), Unici (Unique) e Stravaganti (Zany). Siamo noti per titoli come Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift e One More Line. SMG ha la sede principale a Sydney, in Australia, con uffici a Melbourne, Brisbane e Los Angeles, in California.

LEGO Party! per il team ha rappresentato un sogno che si è avverato, reso possibile grazie al sostegno e al supporto di VicScreen, Screen NSW e Screen Queensland.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.smgstudio.com

Informazioni su The LEGO Group

La missione di The LEGO Group è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco.

Il LEGO System in Play, basato sui mattoncini LEGO, permette ai bambini e agli appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa riescano a immaginare. The LEGO Group è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen e il suo nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano “Gioca bene”.

Oggi The LEGO Group rimane un’azienda a conduzione familiare con sede a Billund. Tuttavia, i suoi prodotti sono ora venduti in oltre 120 paesi in tutto il mondo.

Per ulteriori notizie sul The LEGO Group, informazioni sui nostri risultati finanziari e sul nostro impegno in materia di responsabilità sociale, visitare il sito www.LEGO.com/ .

