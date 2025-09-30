「レゴ・パーティー！」(LEGO(R) Party!) で友達や家族とつながろう！ 本日発売！

「レゴ®パーティー！」、 60種類のスリル満点のミニゲーム、無限のカスタマイズオプション、テーマ別のチャレンジゾーン (Challenge Zones) などを搭載して発売！

 | Source: The Lego Group The Lego Group

ロサンゼルス発 , Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- デベロッパーのSMGスタジオ (SMG Studio)、レゴグループ (LEGO Group)、およびフィクションズ (Fictions) は、PC、エックスボックシリーズX|S (Xbox Series X|S)、エックスボックスワン (Xbox One)、プレイステーション5 (PlayStation®5: PS5™)、プレイステーション4 (PlayStation®4: PS4™)、およびニンテンドースイッチ (Nintendo Switch™) 向けのスチーム (Steam) で、ユーザー同士で盛り上がれるマルチプレイヤー方式パーティーゲーム「レゴ®パーティー！」の配信を開始した。また、ニンテンドースイッチ、プレイステーション5、エックスボックスシリーズX|S向けのリテール版も、https://legoparty.iam8bit.comおよび対象小売店にて、デジタル版と同時に発売されている。さらに、リテール版の予約者には、ユニークなレゴ・ミニフィギュア5個分のダウンロードコードがプレゼントされる。

ファンは、レゴ・ゴールデンブロック (LEGO Golden Bricks) をたくさん集めて究極のレゴ・パーティー！チャンピオンになるために、ミニフィギュアをカスタマイズしたガジリオン単位 (*架空の数) の組み合わせ、レゴをテーマにした素晴らしいチャレンジゾーン、アクション満載の60のミニゲームなど、エキサイティングな機能の数々を 堪能できる。

巨大な宇宙人、パワーアップして飛び出す虹色のユニコーン、溶岩で焼いたロースト七面鳥などが登場するミニゲームの狂騒は、こちらの最新の「レゴ・パーティー！」ローンチトレーラーで視聴可能：https://youtu.be/d6jc4BhM-kU。あなたの競争心を呼び覚まして、飛び込もう！

「レゴ・パーティー！」 は、一味違った作りの、最大4人で楽しめるパーティーゲーム。奇抜なチャレンジゾーンや、「レゴ南海の勇者」 (LEGO Pirates)、「レゴ宇宙」 (LEGO Space)、「レゴ ニンジャゴー®」 (LEGO NINJAGO®) など、お気に入りのレゴセットから選べる60の愉快なミニゲームで、友達と競い合おう。オンラインで友達と一緒にプレイしたり、みんなと一緒にソファーに集まったりして、「レゴ・パーティー！」 のゲームナイトを楽しもう。複数のゲームモードやたくさんのミニフィギュアをアンロックすれば、究極のパーティーを企画するためのブロックをすべて揃えられる！ 近くのプレイヤーや遠くのプレイヤーに挑戦したり、キャラクターをカスタマイズしたり、様々な楽しいミニゲームで競い合ったりして、あらゆる手を使ってできるだけ多くのゴールデンブロックを手に入れよう！ ただし、モンスターや罠、空飛ぶロースト七面鳥にはくれぐれもご注意を。用心しつつ、「レゴ・パーティー！」の次のスターを目指そう。

本ゲームの最新情報については、以下から「レゴ・パーティー！」をフォローされたい。http://www.legoparty.com
ローンチトレーラーはこちら：リンク
アセットのダウンロードはこちら：リンク

フィクションズについて
2025年の年初に、27人のメンバーによってフィクションズは誕生した。ゲーム開発者とクラフト職人が結集し、ゲームとそのクリエイティブな精神を支援し、ともに未来を切り拓く。同社では、限られた自由時間にふさわしい、品質と革新性、そして体験そのものを最重要視している。「レゴ・パーティー！」 と「ビースト・オブ・リインカーネーション」 (Beast of Reincarnation) は、拡大を続けるラインナップの第一弾を飾るタイトルであり、新たなプロジェクトも近日公開予定だ。

フィクションズの最新情報については、https://fictions.comを閲覧されるか、TikTokInstagramYouTubeXDiscordでフォローされたい。

SMGスタジオについて
電通 (dentsu) 傘下にあるSMGスタジオは、2013年以来、あらゆるスクリーンに向けて、ユーモアとユニークなメカニズムに焦点を当てたゲームを制作している。自社開発のD.A.F.U.Z.システムを使用しているSMGのゲームは、ダイナミックでクセになり、楽しく、ユニークで、そして少し風変わりである(Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany)。「ムービングアウト」(Moving Out) 1 & 2「デス・スクエア」 (Death Squared)、「SP!NG」、「リスク: グローバルドミネーション」 (RISK: Global Domination)、「サム・ドリフト」 (Thumb Drift)「ワンモアライン」 (One More Line) などのタイトルで知られている。SMGはオーストラリアのシドニーに本社を置き、メルボルン、ブリスベン、カリフォルニア州ロサンゼルスにもオフィスを構えている。

「レゴ・パーティー！」 は、ヴィックスクリーン (VicScreen)、スクリーンNSW (Screen NSW)、スクリーン・クイーンズランド (Screen Queensland) のバックアップとサポートにより実現した、チームにとって夢のような作品である。

詳しくは、www.smgstudio.comを閲覧されたい。

レゴグループについて
レゴグループの使命は、遊びが持つパワーを通して、ひらめきを与え、未来のビルダーを育てることである。

レゴブロックを基礎とするレゴの遊びのシステム (LEGO System in Play) では、子供たちやファンが想像できるものなら何でも組み立てたり、作り直したりできる。レゴグループは、1932年にオーレ・キアク・クリスチャンセン (Ole Kirk Kristiansen) によってデンマークのビルンで設立された。その社名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味する2つの言葉「LEg GOdt」に由来する。

現在も、レゴグループはビルンに本社を置く家族経営企業であるが、 その製品は現在、世界120カ国以上で販売されている。

レゴグループからのその他のニュース、財務実績、責任への取り組みに関する情報については、www.LEGO.com/を閲覧されたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1

 

            




    

        

            
                LEGO Party! Key art (portrait)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Key art (landscape)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (1)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (2)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (3)

                        

                
            

        

    





        

            

                

                    
Tags

                            
                                LEGO Party
                            
                            
                                Party game
                            
                            
                                Multiplayer
                            
                            
                                Couch co-op
                            
                            
                                Family game
                            
                            
                                Kids game
                            
                            
                                Online multiplayer
                            
                            
                                Mario Party style
                            
                            
                                Video game 2025
                            

                



        




        

            

            
Contact Data



    
    

 
        



        


        
        
        
    

        






        

            

                

                    

                        
Recommended Reading