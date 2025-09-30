「レゴ・パーティー！」(LEGO(R) Party!) で友達や家族とつながろう！ 本日発売！

ロサンゼルス発 , Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- デベロッパーのSMGスタジオ (SMG Studio)、レゴグループ (LEGO Group)、およびフィクションズ (Fictions) は、PC、エックスボックシリーズX|S (Xbox Series X|S)、エックスボックスワン (Xbox One)、プレイステーション5 (PlayStation®5: PS5™)、プレイステーション4 (PlayStation®4: PS4™)、およびニンテンドースイッチ (Nintendo Switch™) 向けのスチーム (Steam) で、ユーザー同士で盛り上がれるマルチプレイヤー方式パーティーゲーム「レゴ®パーティー！」の配信を開始した。また、ニンテンドースイッチ、プレイステーション5、エックスボックスシリーズX|S向けのリテール版も、 https://legoparty.iam8bit.com および対象小売店にて、デジタル版と同時に発売されている。さらに、リテール版の予約者には、ユニークなレゴ・ミニフィギュア5個分のダウンロードコードがプレゼントされる。

ファンは、レゴ・ゴールデンブロック (LEGO Golden Bricks) をたくさん集めて究極のレゴ・パーティー！チャンピオンになるために、ミニフィギュアをカスタマイズしたガジリオン単位 (*架空の数) の組み合わせ、レゴをテーマにした素晴らしいチャレンジゾーン、アクション満載の60のミニゲームなど、エキサイティングな機能の数々を 堪能できる。

巨大な宇宙人、パワーアップして飛び出す虹色のユニコーン、溶岩で焼いたロースト七面鳥などが登場するミニゲームの狂騒は、こちらの最新の「レゴ・パーティー！」ローンチトレーラーで視聴可能：https://youtu.be/d6jc4BhM-kU。あなたの競争心を呼び覚まして、飛び込もう！

「レゴ・パーティー！」 は、一味違った作りの、最大4人で楽しめるパーティーゲーム。奇抜なチャレンジゾーンや、「レゴ南海の勇者」 (LEGO Pirates)、「レゴ宇宙」 (LEGO Space)、「レゴ ニンジャゴー®」 (LEGO NINJAGO®) など、お気に入りのレゴセットから選べる60の愉快なミニゲームで、友達と競い合おう。オンラインで友達と一緒にプレイしたり、みんなと一緒にソファーに集まったりして、「レゴ・パーティー！」 のゲームナイトを楽しもう。複数のゲームモードやたくさんのミニフィギュアをアンロックすれば、究極のパーティーを企画するためのブロックをすべて揃えられる！ 近くのプレイヤーや遠くのプレイヤーに挑戦したり、キャラクターをカスタマイズしたり、様々な楽しいミニゲームで競い合ったりして、あらゆる手を使ってできるだけ多くのゴールデンブロックを手に入れよう！ ただし、モンスターや罠、空飛ぶロースト七面鳥にはくれぐれもご注意を。用心しつつ、「レゴ・パーティー！」の次のスターを目指そう。

本ゲームの最新情報については、以下から「レゴ・パーティー！」をフォローされたい。http://www.legoparty.com

ローンチトレーラーはこちら： リンク

アセットのダウンロードはこちら： リンク

フィクションズについて

2025年の年初に、27人のメンバーによってフィクションズは誕生した。ゲーム開発者とクラフト職人が結集し、ゲームとそのクリエイティブな精神を支援し、ともに未来を切り拓く。同社では、限られた自由時間にふさわしい、品質と革新性、そして体験そのものを最重要視している。「レゴ・パーティー！」 と「ビースト・オブ・リインカーネーション」 (Beast of Reincarnation) は、拡大を続けるラインナップの第一弾を飾るタイトルであり、新たなプロジェクトも近日公開予定だ。

フィクションズの最新情報については、 https://fictions.com を閲覧されるか、 TikTok 、 Instagram 、YouTube、 X 、 Discord でフォローされたい。

SMGスタジオについて

電通 (dentsu) 傘下にあるSMGスタジオは、2013年以来、あらゆるスクリーンに向けて、ユーモアとユニークなメカニズムに焦点を当てたゲームを制作している。自社開発のD.A.F.U.Z.システムを使用しているSMGのゲームは、ダイナミックでクセになり、楽しく、ユニークで、そして少し風変わりである(Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany)。「ムービングアウト」(Moving Out) 1 & 2、「デス・スクエア」 (Death Squared)、「SP!NG」、「リスク: グローバルドミネーション」 (RISK: Global Domination)、「サム・ドリフト」 (Thumb Drift)、「ワンモアライン」 (One More Line) などのタイトルで知られている。SMGはオーストラリアのシドニーに本社を置き、メルボルン、ブリスベン、カリフォルニア州ロサンゼルスにもオフィスを構えている。

「レゴ・パーティー！」 は、ヴィックスクリーン (VicScreen)、スクリーンNSW (Screen NSW)、スクリーン・クイーンズランド (Screen Queensland) のバックアップとサポートにより実現した、チームにとって夢のような作品である。

詳しくは、 www.smgstudio.com を閲覧されたい。

レゴグループについて

レゴグループの使命は、遊びが持つパワーを通して、ひらめきを与え、未来のビルダーを育てることである。

レゴブロックを基礎とするレゴの遊びのシステム (LEGO System in Play) では、子供たちやファンが想像できるものなら何でも組み立てたり、作り直したりできる。レゴグループは、1932年にオーレ・キアク・クリスチャンセン (Ole Kirk Kristiansen) によってデンマークのビルンで設立された。その社名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味する2つの言葉「LEg GOdt」に由来する。

現在も、レゴグループはビルンに本社を置く家族経営企業であるが、 その製品は現在、世界120カ国以上で販売されている。

レゴグループからのその他のニュース、財務実績、責任への取り組みに関する情報については、 www.LEGO.com/ を閲覧されたい。

