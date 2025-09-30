친구 및 가족과 함께 즐기는 LEGO(R) Party! 오늘 출시!

로스앤젤레스, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 게임 개발사인 SMG Studio과 레고 그룹(LEGO Group), Fictions가 신나는 멀티플레이어 파티 게임인 《LEGO® Party!》를 PC용 스팀(Steam), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5(PS5™), PlayStation®4(PS4™), 닌텐도 스위치™로 정식 출시하였다. 리테일 에디션(Retail Edition) 역시 닌텐도 스위치, 플레이스테이션 5, Xbox Series X|S 플랫폼용으로 https://legoparty.iam8bit.com사이트나 일부 지정된 소매점을 통해 구매할 수 있으며, 디지털 버전과 함께 제공된다. 또한 사전 주문 고객들은 특별 보너스로 다섯 가지 고유한 레고 미니피겨(LEGO Minifigures) 다운로드 코드를 받게 된다.

팬들은 이제 엄청나게 많은 수의 (* 실제 숫자는 아님) 미니피겨 커스터마이징 조합, 다양한 LEGO 테마 챌린지 존(Challenge Zones), 액션이 가득한 60개의 미니게임 등 다채로운 기능을 즐기며 가장 많은 LEGO 골든 브릭(Golden Bricks)을 모아 궁극의 LEGO Party! 챔피언에 도전할 수 있다.

플레이어는 거대한 우주 괴물, 파워업을 터뜨리는 무지개 유니콘, 용암에 구워지는 통닭 등 기상천외한 요소들이 가득한 미니게임 대혼란 속으로 뛰어들 수 있으며, 이러한 장면들은 공개된 최신 LEGO Party! 론치 트레일러( https://youtu.be/d6jc4BhM-kU )에서 확인할 수 있다.

《LEGO Party!》는 최대 4명이 함께 즐길 수 있는 차별화된 파티 게임이다! 친구들과 함께 기상천외한 챌린지 존(Challenge Zones)과 무려 60개의 웃음 가득한 미니게임에서 경쟁하라. 게임 속에는 레고 파이रेट(LEGO Pirates), 레고 스페이스(LEGO Space), 레고 닌자고(LEGO NINJAGO®) 등 팬들이 사랑하는 다양한 레고 세트가 등장한다. 온라인으로 친구들과 연결하거나, 소파에 모여 앉아 신나는 LEGO Party! 게임 나이트를 즐길 수도 있다. 여러 가지 게임 모드와 잠금 해제 가능한 수많은 미니피겨 덕분에, 최고의 파티를 만들 수 있는 모든 브릭들이 준비되어 있다! 가까이에 있는 친구든 멀리 있는 플레이어든 누구와도 대결하고, 캐릭터를 자유롭게 커스터마이징하며, 다양한 미니게임에 도전해 가능한 한 많은 골든 브릭(Golden Bricks)을 차지하라. 단, 괴물, 함정, 날아다니는 구운 칠면조를 조심해야 한다. 최고의 LEGO Party! 스타가 되려면 이 모든 난관을 뚫고 승리해야 한다!

게임의 최신 소식은 LEGO Party! 공식 사이트( http://www.legoparty.com )에서 확인할 수 있다.

론치 트레일러(Launch Trailer)는 여기 링크를 통해 확인이 가능합니다: Link

다운로드 에셋(Download Assets)은 여기 링크를 통해 확인이 가능합니다: Link

Fictions 소개

2025년 초, 27명이 모여 설립한 회사가 Fictions이다. 게임 개발자와 장인 정신을 갖춘 전문가들로 구성된 집단으로, 게임과 그 창작자들을 지원하고 응원한다. 회사의 최우선 가치는 품질, 참신함, 그리고 한정된 여가 시간을 투자할 가치가 있는 경험이다. LEGO Party! 와 Beast of Reincarnation은 우리 라인업의 첫 타이틀이며, 앞으로 더 많은 프로젝트가 발표될 예정이다.

Fictions의 최신 소식은 https://fictions.com 또는 TikTok , Instagram , YouTube , X , Discord .에서 확인할 수 있습니다.

SMG Studio 소개

SMG Studio는 덴쓰(dentsu) 그룹 계열사로, 2013년부터 유머와 독창적인 메커니즘을 중심으로 모든 플랫폼을 아우르는 게임을 개발해왔다. 자체 개발한 D.A.F.U.Z. 시스템을 통해, SMG의 게임은 Dynamic(역동적), Addictive(중독성), Fun(재미), Unique(독창적), Zany(엉뚱함)의 특징을 갖추고 있다. 대표작으로는 Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift, One More Line 등이 있다. 본사는 호주 시드니에 있으며, 멜버른·브리즈번·미국 캘리포니아 로스앤젤레스에도 지사를 두고 있다.

LEGO Party!는 팀에게 꿈이 현실이 된 프로젝트로, VicScreen, Screen NSW, Screen Queensland의 지원 덕분에 가능했다.

더 많은 정보는 www.smgstudio.com 에서 확인할 수 있습니다.

The LEGO Group 소개

레고 그룹(LEGO Group)의 미션은 놀이의 힘을 통해 내일의 창조자를 영감하고 성장시키는 것이다.

LEGO System in Play는 레고 브릭을 기반으로 하여 어린이와 팬들이 상상하는 모든 것을 만들고 다시 만들 수 있도록 지원하고 있다. 레고 그룹은 1932년 덴마크 빌룬(Billund)에서 올레 키르크 크리스티안센(Ole Kirk Kristiansen)에 의해 설립되었으며, 이름은 덴마크어 단어 “LEg GOdt(잘 놀다)”에서 유래했다.

오늘날 레고 그룹은 여전히 가족 소유 기업으로 빌룬에 본사를 두고 있지만, 그 제품은 전 세계 120개국 이상에서 판매되고 있다.