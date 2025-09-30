与亲朋好友畅享 LEGO(R) Party! 今日上线！

洛杉矶, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由开发商 SMG Studio、The LEGO Group 与 Fictions 联合推出的超欢乐多人派对游戏 LEGO® Party!，现已登陆 Steam (PC 端)、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation®5 (PS5™)、PlayStation®4 (PS4™) 及 Nintendo Switch™ 平台。除数字版外，支持 Nintendo Switch、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 的零售版现也已同步上线，您可通过网站 https://legoparty.iam8bit.com 或合作零售商购买。此外，预购零售版的玩家将获得五款独特乐高小人仔的下载兑换码。

粉丝们现可体验众多精彩玩法，包括无数种（*非真实数字）小人仔自定义组合、令人惊叹的乐高主题挑战区、60 款动感十足的迷你游戏等；玩家的目标是收集最多的 LEGO 金砖块 (Golden Bricks)，成为 LEGO Party! 的终极 冠军。

释放您的竞技天性，投身这场迷你游戏狂欢！游戏中不仅有巨型太空外星人、能触发增益效果的彩虹独角兽，还有熔岩烘烤的旋转烤火鸡等，这些内容均可在 LEGO Party! 最新预告片中查看， 链接地址： https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! 是一款最多支持四人同玩的派对游戏，玩法独具特色！ 您可以在搞怪十足的挑战区和 60 款趣味满满的迷你游戏中与好友一较高下！这些迷你游戏的灵感源自您喜爱的各类 LEGO 系列，比如 LEGO Pirates、LEGO Space、LEGO NINJAGO® 等。您既可以与好友在线联机，也可以与他们围坐在沙发旁，开启一场 LEGO Party! 的主题游戏之夜。凭借多样的游戏模式，以及海量待解锁的小人仔，您将拥有搭建终极派对所需的全部积木！ 无论是挑战身边好友还是远程玩家，您都可以自定义专属角色，并在各类精彩迷你游戏中展开比拼——用尽一切办法收集尽可能多的金砖块！ 但要小心，在成为 LEGO Party! 新星的路上，可得留意怪物和陷阱，还有飞来飞去的的烤火鸡！

如需了解游戏最新动态，请关注 LEGO Party!，网址 如下： http://www.legoparty.com

在此观看上线预告片： 链接

素材下载地址： 链接

关于 Fictions

2025 年初，27 位志同道合者携手创立了 Fictions。我们汇聚了游戏开发人员与行业专家，不仅致力于打造优质游戏，也为背后的创意团队提供支持。我们始终将品质、新意以及值得玩家投入宝贵闲暇时光的体验置于首位。LEGO Party! 和 Beast of Reincarnation 是我们不断扩充的游戏阵容中的首批作品，还有更多项目即将公布。

如需了解 Fictions 的最新动态，请访问 https://fictions.com 或在 TikTok、 Instagram 、YouTube、 X 及 Discord 上关注我们。

关于 SMG Studio

SMG Studio 隶属于电通 (dentsu) 集团，自 2013 年起便持续致力于为全平台打造兼具幽默风格与独特玩法机制的游戏作品。依托自主研发的 D.A.F.U.Z. 系统，SMG 的游戏具备动态鲜活、引人入胜、趣味十足、独具一格和搞怪荒诞五大特质 (Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany)。其代表作品包括 Moving Out 1 & 2、Death Squared、SP!NG、RISK: Global Domination、Thumb Drift 和 One More Line 等。SMG 总部位于澳大利亚悉尼，在墨尔本、布里斯班以及美国加利福尼亚州洛杉矶设有分部。

LEGO Party! 的成功开发对团队而言是梦想成真，这一成就离不开维州影视局 (VicScreen)、新南威尔士州影视局 (Screen NSW) 和昆士兰州影视局 (Screen Queensland) 的鼎力支持。

如需了解更多信息，可访问官网： www.smgstudio.com

关于 The LEGO Group

The LEGO Group 的使命是通过玩乐的力量，启迪并培养未来建设者。

LEGO System in Play 以 LEGO 积木为基础，让孩子们和 LEGO 爱好者能够随心所欲地搭建并重建心中所想的一切事物。The LEGO Group 由 Ole Kirk Kristiansen 于 1932 年在丹麦比隆创立，其品牌名称源于丹麦语中的两个单词 “LEg” 和 “GOdt”，意为“玩得开心”。

如今，The LEGO Group 仍是一家总部位于比隆的家族企业。其产品现已销往全球 120 多个国家和地区。

如需了解 The LEGO Group 的更多新闻动态、财务业绩信息及社会责任实践相关信息，敬请访问官网： www.LEGO.com/ 。

