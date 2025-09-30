與親友共同暢玩《LEGO(R) Party!》！ 今天熱烈登場！

洛杉磯, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 開發商 SMG Studio、LEGO Group 及 Fictions 今天推出趣味狂歡的多人派對遊戲《LEGO® Party!》，於 Steam（個人電腦）、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation®5 (PS5™)、PlayStation®4 (PS4™) 及 Nintendo Switch™ 平台強勢上線。零售實體版亦已於 https://legoparty.iam8bit.com 開放選購，適用於 Nintendo Switch、PlayStation 5 及 Xbox Series X|S，與數碼版同步推出。此外，預購零售實體版的玩家將獲得一組下載碼，可兌換五款獨家 LEGO Minifigures。

玩家現可暢玩多項精彩內容，包括數之不盡（*非真實數字）的自訂人仔組合、精彩不已的 LEGO 主題挑戰區、60 款緊湊刺激的小遊戲等，一切只為收集最多 LEGO 金磚 (Golden Bricks)，成為終極的《LEGO Party!》 冠軍。

激發競爭鬥志，投入小遊戲混戰，迎戰巨型外星異形、能量爆發的彩虹獨角獸、熔岩燒烤火雞等瘋狂元素，種種精彩內容盡在 《LEGO Party!》最新上市預告：https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

《LEGO Party!》 是一款最多四人同樂的派對遊戲，別具一格！ 在奇特古怪挑戰區及 60 款歡樂小遊戲中與好友一決高下，發掘 LEGO Pirates、LEGO Space、LEGO NINJAGO® 等深得您心的 LEGO 主題。與朋友在網上對戰，或齊聚梳化來場《LEGO Party!》 遊戲之夜。豐富遊戲模式及海量人仔有待解鎖，集齊所有積木，砌出巔峰派對！ 挑戰各地玩家，自訂專屬角色，並在各種精彩小遊戲中激烈比拼，無所不用其極地奪取最多金磚！ 但要小心！在成為下一位《LEGO Party!》明星的傳奇路上，記得提防怪物、陷阱及飛天烤火雞！

有關遊戲的第一手資訊，請關注《LEGO Party!》 ： http://www.legoparty.com

上市預告片： 連結在此

下載宣傳素材： 連結在此

關於 Fictions

2025 年初，27 位創意先鋒共同創辦 Fictions。我們匯集遊戲開發者及技藝專家，負責支援並推動遊戲作品及創作團隊。我們極度重視品質及獨特創新，務求讓您在有限的空閒時間內獲享絕佳體驗。《LEGO Party!》 及《Beast of Reincarnation》是我們日益壯大的產品陣容中首批作品，更多企劃即將揭曉。

有關 Fictions 的所有最新動態，請瀏覽 https://fictions.com 或關注 TikTok 、 Instagram 、YouTube、 X 及 Discord 。

關於 SMG Studio

SMG Studio是 dentsu 旗下公司，自 2013 年以來致力為所有螢幕平台創作充滿幽默及獨特玩法的遊戲。憑著我們內部開發的 D.A.F.U.Z. 系統，SMG 的遊戲極具動感、令人上癮、樂趣十足、別具特色且奇特瘋狂 (Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany)， 代表作包括《Moving Out 1 & 2》、《Death Squared》、《SP!NG》、《RISK: Global Domination》、《Thumb Drift》及《One More Line》。SMG 總部位於澳洲悉尼，並於墨爾本、布里斯班及加州洛杉磯均設有辦事處。

《LEGO Party!》 是團隊美夢的結晶，一切有賴 VicScreen、Screen NSW 和 Screen Queensland 的鼎力支持。

有關更多資訊，請瀏覽 www.smgstudio.com

關於 The LEGO Group

The LEGO Group 的使命是以遊戲之力啟發並培育未來的建造者。

LEGO System in Play 以 LEGO 積木為基礎 ，讓孩子及 LEGO 愛好者能夠隨心建造和重構心中所想。The LEGO Group 由 Ole Kirk Kristiansen 於 1932 年在丹麥比隆創立，名稱取自丹麥文「LEg GOdt」，意指「玩得精彩」。

時至今日，The LEGO Group 仍是總部設於比隆的家族企業。然而，品牌產品現已在全球超過 120 個國家發售。

如欲了解更多有關 The LEGO Group 最新動態、財務表現及責任實踐，請前往 www.LEGO.com/ 。

