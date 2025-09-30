與親友共同暢玩《LEGO(R) Party!》！ 今天熱烈登場！

《LEGO® Party!》 火熱推出，帶來 60 款精彩小遊戲、無限自訂選項、主題挑戰區等豐富內容！

 | Source: The Lego Group The Lego Group

洛杉磯, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 開發商 SMG Studio、LEGO Group 及 Fictions 今天推出趣味狂歡的多人派對遊戲《LEGO® Party!》，於 Steam（個人電腦）、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation®5 (PS5™)、PlayStation®4 (PS4™) 及 Nintendo Switch™ 平台強勢上線。零售實體版亦已於 https://legoparty.iam8bit.com 開放選購，適用於 Nintendo Switch、PlayStation 5 及 Xbox Series X|S，與數碼版同步推出。此外，預購零售實體版的玩家將獲得一組下載碼，可兌換五款獨家 LEGO Minifigures。

玩家現可暢玩多項精彩內容，包括數之不盡（*非真實數字）的自訂人仔組合、精彩不已的 LEGO 主題挑戰區、60 款緊湊刺激的小遊戲等，一切只為收集最多 LEGO 金磚 (Golden Bricks)，成為終極的《LEGO Party!》 冠軍。

激發競爭鬥志，投入小遊戲混戰，迎戰巨型外星異形、能量爆發的彩虹獨角獸、熔岩燒烤火雞等瘋狂元素，種種精彩內容盡在 《LEGO Party!》最新上市預告：https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

《LEGO Party!》 是一款最多四人同樂的派對遊戲，別具一格！ 在奇特古怪挑戰區及 60 款歡樂小遊戲中與好友一決高下，發掘 LEGO Pirates、LEGO Space、LEGO NINJAGO® 等深得您心的 LEGO 主題。與朋友在網上對戰，或齊聚梳化來場《LEGO Party!》 遊戲之夜。豐富遊戲模式及海量人仔有待解鎖，集齊所有積木，砌出巔峰派對！ 挑戰各地玩家，自訂專屬角色，並在各種精彩小遊戲中激烈比拼，無所不用其極地奪取最多金磚！ 但要小心！在成為下一位《LEGO Party!》明星的傳奇路上，記得提防怪物、陷阱及飛天烤火雞！

有關遊戲的第一手資訊，請關注《LEGO Party!》 ：http://www.legoparty.com
上市預告片：連結在此
下載宣傳素材：連結在此

關於 Fictions
2025 年初，27 位創意先鋒共同創辦 Fictions。我們匯集遊戲開發者及技藝專家，負責支援並推動遊戲作品及創作團隊。我們極度重視品質及獨特創新，務求讓您在有限的空閒時間內獲享絕佳體驗。《LEGO Party!》 及《Beast of Reincarnation》是我們日益壯大的產品陣容中首批作品，更多企劃即將揭曉。

有關 Fictions 的所有最新動態，請瀏覽 https://fictions.com 或關注 TikTokInstagramYouTubeXDiscord

關於 SMG Studio
SMG Studio是 dentsu 旗下公司，自 2013 年以來致力為所有螢幕平台創作充滿幽默及獨特玩法的遊戲。憑著我們內部開發的 D.A.F.U.Z. 系統，SMG 的遊戲極具動感、令人上癮、樂趣十足、別具特色且奇特瘋狂 (Dynamic, Addictive, Fun, Unique, and Zany)， 代表作包括《Moving Out 1 & 2》《Death Squared》、《SP!NG》、《RISK: Global Domination》、《Thumb Drift》《One More Line》。SMG 總部位於澳洲悉尼，並於墨爾本、布里斯班及加州洛杉磯均設有辦事處。

《LEGO Party!》 是團隊美夢的結晶，一切有賴 VicScreen、Screen NSW 和 Screen Queensland 的鼎力支持。

有關更多資訊，請瀏覽 www.smgstudio.com

關於 The LEGO Group
The LEGO Group 的使命是以遊戲之力啟發並培育未來的建造者。

LEGO System in Play 以 LEGO 積木為基礎 ，讓孩子及 LEGO 愛好者能夠隨心建造和重構心中所想。The LEGO Group 由 Ole Kirk Kristiansen 於 1932 年在丹麥比隆創立，名稱取自丹麥文「LEg GOdt」，意指「玩得精彩」。

時至今日，The LEGO Group 仍是總部設於比隆的家族企業。然而，品牌產品現已在全球超過 120 個國家發售。

如欲了解更多有關 The LEGO Group 最新動態、財務表現及責任實踐，請前往 www.LEGO.com/

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-7317db9a4be4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-c7092c5f8bec

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-16aa-410e-923e-3ff08aa39669

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-e99d398e235c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-2bf4543aadc1

 

            




    

        

            
                LEGO Party! Key art (portrait)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Key art (landscape)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (1)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (2)

                        

                
            
            
                LEGO Party! Screenshot (3)

                        

                
            

        

    





        

            

                

                    
Tags

                            
                                LEGO Party
                            
                            
                                Party game
                            
                            
                                Multiplayer
                            
                            
                                Couch co-op
                            
                            
                                Family game
                            
                            
                                Kids game
                            
                            
                                Online multiplayer
                            
                            
                                Mario Party style
                            
                            
                                Video game 2025
                            

                



        




        

            

            
Contact Data



    
    

 
        



        


        
        
        
    

        






        

            

                

                    

                        
Recommended Reading