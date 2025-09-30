Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025





ACANTHE DEVELOPPEMENT

55, rue Pierre Charron – 75008 PARIS – Tél : 01 56 52 45 00 – Fax : 01 53 23 10 11

Paris, le 30 septembre 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique "informations réglementées".

