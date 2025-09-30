IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 39 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 Septembre au 26 Septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/09/2025FR0010259150300115,90AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/09/2025FR0010259150600116,30CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/09/2025FR0010259150300116,20TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/09/2025FR00102591503400115,85629XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/09/2025FR0010259150275112,62727AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/09/2025FR00102591501167113,15596CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/09/2025FR0010259150235112,64681TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/09/2025FR00102591502923113,84872XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/09/2025FR0010259150185115,08649AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/09/2025FR00102591501013114,95716CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/09/2025FR0010259150148114,99797TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/09/2025FR00102591503254115,17560XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/09/2025FR0010259150290111,80AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/09/2025FR00102591501625111,78258CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/09/2025FR0010259150248111,86774TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/09/2025FR00102591502637112,50076XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/09/2025FR0010259150124110,76935AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/09/2025FR00102591503476111,10964XPAR
    22200113,67438 

