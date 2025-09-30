FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semetriel au 30 juin 2025

F I P P

Société Anonyme au capital de 15 000 000 €

55 Rue Pierre Charron - 75008 Paris

542 047 212 RCS PARIS

Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11

Paris, le 30 septembre 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique « Informations réglementées ».

