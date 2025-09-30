NEOLIFE annonce ses résultats semestriels 2025

CA normatif stable à 4,8 M€

Marge brute normative en hausse de 5% à 2,2 M€

EBITDA comptable à l’équilibre

EBITDA retraité en hausse de 24%

Cashflow opérationnel positif





À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025, Bernard VOISIN, Président du Directoire de NEOLIFE, déclare :

"Malgré un environnement de marché encore exigeant au premier semestre 2025, NEOLIFE affirme sa capacité de résilience, fruit des efforts de performance déployés depuis début 2024. Ces bons résultats obtenus dans un environnement difficile démontrent une fois de plus les forces de notre modèle d'entreprise centré sur l'innovation continue pour contribuer activement à la transition environnementale du secteur du bâtiment. Soutenu par une structure financière saine, NEOLIFE poursuit avec détermination sa trajectoire de croissance rentable initiée depuis 2024, et concentre ses énergies sur sa feuille de route stratégique 2026-2030 pour saisir pleinement les opportunités offertes par la reprise du marché de la construction et de la rénovation."





NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son résultat semestriel 2025.

Réuni le 28 août 2025, le Directoire a arrêté les comptes sociaux du 1er semestre 2025 (les « Comptes ») de l’entité NEOLIFE (la « Société »), qu’il a soumis le 25 septembre 2025 au Conseil de Surveillance pour vérification et contrôle. Ces comptes semestriels ne donnent pas lieu à audit par le commissaire aux comptes.

Le Directoire présente une version normative des comptes sociaux du 1er semestre 2025 pour permettre une comparaison des comptes du 1er semestre 2024, en conformité avec la réforme du Plan Comptable Général (PCG) 2025, applicable depuis le 1er janvier 2025, qui vise à moderniser, simplifier et digitaliser la comptabilité en France, harmonisant les pratiques avec les normes internationales.





Chiffre d’affaires





CA normatif*

(données en M€)

Chiffres non audités S1

2025 S1

2024 France 3,9 3,9 Export 0,9 0,9 Total 4,8 4,8 *Chiffre d’affaires retraité de la vente des éco matériaux

Un chiffre d’affaires de +4.8 M€ au titre de la vente de produits finis, stable par rapport au premier semestre 2024.

Le marché Français est stable à 3.9 M€ et représente 81% de notre chiffre d’affaires normatif. Il continu d’être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux.

Le marché à l’Export est également stable à 0.9 M€ et représente 19% de notre chiffre d’affaires normatif.

Nous continuons de constater une reprise du marché à l’Export en mode projet* qui confirme une poursuite de la croissance et ce, pour les années à venir.

Notre stratégie à l’Export poursuit son développement en Europe et en UAE avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI et la région AURA avec de belles amorces en prescription et chantiers. Cette stratégie nécessite des moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Nos équipes ont acquis cette expérience à l’Export à travers nos implantations sur le marché Hollandais, Suisse et Allemand.

*Mode projet : Fabrication et temps de commande client sur du Long Terme, entre 18 et 24 mois.





Une marge brute normative en augmentation au S1 2025 vs S1 2024





(Données en M€)

Chiffres non audités S1

2025 S1

2024 CA normatif 5,0 5,0 Marge brute normative 2,2 2,1 Eco-matériaux -0,7 -1,2 % Marge brute normative 45,1% 43,1%

La marge normative du premier semestre 2025 est en croissance de 2 points à période comparable pour atteindre 45,1%.

Notre partenariat avec un troisième fournisseur de matières premières a permis d’améliorer la marge normative dès 2024 et cela se poursuit au premier semestre 2025.

Nous continuons de constater l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Notre carnet de commandes à date confirme les bonnes perspectives à venir sur le deuxième semestre 2025, et notamment l’objectif de chiffre d’affaires prévisionnel sur l’année 2025.





Compte de résultat comptable au 1er semestre 2025 :

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 30/06/2025

(non audités) 30/06/2024

(non audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Ventes Produits finis 4 845 4 779 67 1% Ventes Eco-matériaux 722 1 152 (430) -37% Ventes Frais de port et Autres 138,5 163 (25) -15% Chiffre d'affaires retraité des éco-matériaux 4 984 4 942 42 1% Achats consommés (3 456) (3 957) 501 -13% Marge 2 250 2 137 113 5% Taux de marge économique 45% 43% 2% Autres charges de gestion (119) (25) (94) 382% Autres produits de gestion 2 39 (37) -95% Autres charges d'exploitation (2 453) (2 124) (329) 15% Dont charges externes (828) (804) (24) 3% Dont charges de personnel (1 273) (928) (344) 37% Dont dotation aux amortissements, dép. et provisions (352) (392) 40 -10% Résultat d'exploitation (319) 27 (347) Reprise provision exploitation (10) (50) 40 -80% Dotation aux amortissements (342) (342) 0 0% EBITDA 33 419 (386) -92% Résultat financier (1) (11) 10 -90% Résultat exceptionnel (1) (74) 73 -98% Crédit d'impôt innovation / recherche 40 60 (20) -33% Résultat net (282) 2 (284)

Le Directoire présente en page suivante une version retraitée des comptes du S1 2025, tenant compte d’événements exceptionnels et des dépenses anticipées dans le cadre du plan stratégique 2026-2030 qui sera présenté prochainement à l’ensemble des actionnaires et investisseurs.





Compte de résultat retraité au 1er semestre 2025 :

Compte de résultat

(Retraité en K€) 30/06/2025

(non audités) 30/06/2024

(non audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Chiffre d'affaires retraité 4 984 4 942 42 1% Achats consommés (3 441) (3 957) 515 -13% Marge 2 265 2 137 128 6% Taux de marge économique 45% 43% 2% Autres charges de gestion (40) (25) (15) 61% Autres produits de gestion 2 0 2 0% Autres charges d'exploitation (2 257) (2 245) (13) 1% Dont charges externes (748) (803) 55 -7% Dont charges de personnel (1 157) (1 050) (107) 10% Dont dotation aux amortissements, dép. et prov. (352) (392) 40 -10% Résultat d'exploitation retraité (30) -132 102 Reprise provision exploitation (10) (50) 40 -80% Dotation aux amortissements, dépr. et provisions (342) (342) 0 0% EBITDA retraité 322 260 62 24% Résultat financier (1) (11) 10 -90% Résultat exceptionnel (1) (1) 0 0% Crédit d'impôt innovation / recherche 40 40 - 0% Résultat net retraité 8 -105 112

Les retraitements effectués dans le compte de résultat du S1 2025 sont les suivants :

Le recrutement de quatre nouveaux collaborateurs, qui ont rejoint les effectifs début 2025 afin de renforcer nos équipes en anticipation du plan stratégique 2026-2030. Le coût global pour ces quatre collaborateurs sur le premier semestre 2025 s’élève à 158 k€, correspondant à une assistante ADV export, deux commerciaux et un responsable technique.

Le changement de Siège social en mars 2025, à la suite d'un litige avec l’ancien bailleur, générant un coût de 92 k€, dont 69 k€ de perte comptable liée aux aménagements sortis.

Des dépenses de R&D non immobilisées pour un montant de 17 k€, en lien avec notre plan stratégique 2026-2030.

D’autres dépenses pour un total de 22 k€, dont 15 k€ liés à la sous-traitance de la gestion de nos échantillons de produits et 7 k€ d’honoraires juridiques exceptionnels liés à des procédures prud’homales.





EBITDA et résultat net retraités





A périmètre d’activité comparable et hors investissements liés au plan stratégique 2026-2030, la Société atteint un EBITDA retraité de +322 k€ vs +259 k€ en 2024 soit 5.8%.

Les charges de personnel, en augmentation de 10 % par rapport au 1er semestre 2024 sont imputables aux recrutements de collaborateurs effectués au 2ᵉ semestre 2024, en dehors de notre plan stratégique 2026-2030.

La Société poursuit par ailleurs sa stratégie entamée en 2024, consistant à mieux maitriser ses charges externes, en recul de -7% soit -55 K€ par rapport au 1er semestre 2024, principalement en raison de la baisse des honoraires financiers afin d’atteindre un résultat net à l’équilibre.

Compte tenu de ces éléments, la Société enregistre un résultat net retraité de +8 k€ au 30 juin 2025.

Au total, les performances du premier semestre 2025 sont globalement en adéquation avec les hypothèses budgétaires retenues .

Le Directoire maintient ses perspectives budgétaires pour le 2ème semestre 2025 pour une croissance durable et rentable.





Résultat financier





Le résultat financier s’améliore de +10 k€ et atteint -1 k€, en raison des placements financiers sans risque réalisés sur l’excédent de trésorerie. La société a mis en place un logiciel spécialisé dans la gestion de ses flux de trésorerie : Agicap, qui lui permet de piloter avec efficience et d’optimiser sa trésorerie au quotidien.





Résultat exceptionnel





Le résultat exceptionnel est de -1 k€ et n’appelle pas de commentaires particuliers. Les charges exceptionnelles de l’année 2024 ont été retraitées conformément à la nouvelle présentation imposée par la réforme du Plan Comptable Général (PCG) 2025.





Crédit d’impôt innovation / recherche





Les projets entrepris par la Société sur l’année 2025 sont éligibles au crédit d’impôt innovation (CII). A ce titre, la Société constate une provision de 40 K€ sur le premier semestre 2025 (produit à recevoir). La loi de finances pour 2025 a instauré une diminution du taux du CII, le réduisant à 20%, à compter du 1er janvier 2025, en comparaison à un taux de 30% en 2024.





Bilan





Outre les principales variations bilantielles qui sont directement commentées dans la partie « Flux de trésorerie » ci-dessous, la Société précise quelques opérations intervenues sur le premier semestre 2025.

La Société rappelle, suite à son communiqué du 14 avril 2023 au titre de la partie sur le programme de rachat d’actions de la Société, avoir confié à TSAF – Tradition Securities And Futures, un mandat de rachats d’actions signé en date du 30 mars 2023 . A ce titre, une enveloppe de 125 K€ a été allouée et investie sur le premier semestre 2023 . Il en ressort une plus-value latente au 30 juin 2025 de +16 989,67€.

Ce mandat est complémentaire au contrat de liquidité, qui avait également été confié à TSAF – Tradition Securities And Futures en juin 2022, avec une enveloppe de 50 K€. Ce contrat de liquidité se décompose au 30 juin 2025 en 8 K€ d’actions propres et 42 K€ de liquidités.

Les deux contrats souscrits auprès de TSAF ont été résiliés le 30 juin 2025, dans le cadre de la réduction des honoraires financiers (CP du 8 juillet 2025).

Nouvel Emprunt

L’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole en avril 2025 pour un montant nominal de 226 000 euros pour le financement des filières est garanti par :

- Une garantie de la BPI pour une quotité de 50%

- Le nantissement du fonds de commerce





Flux de trésorerie





Tableau de Flux de Trésorerie (TFT) NEOLIFE 30/06/2025 Résultat net (282) Dotations aux amortissements 342 Autre retraitement 78 Marge brute d'autofinancement (CAF) 139 Variation du BFR (2) FLUX NETS D'EXPLOITATION 137 FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (365) FLUX NETS DE FINANCEMENT (56) VARIATION DE TRESORERIE (284) Cash initial 1 865 Cash final 1 581

Une situation de trésorerie stabilisée à 1.5M€.

Un BFR à l’équilibre et une capacité d’autofinancement positive de 139k€.

La variation de trésorerie de 284k€ provient principalement de l’aménagement du nouveau siège social et des projets de R&D.





***

Comme annoncé à l’Assemblée Générale du 26 juin 2025 et suite à la présentation au Conseil de surveillance du 25 septembre 2025, le Directoire de NEOLIFE présentera son plan de développement stratégique à l’ensemble des actionnaires et investisseurs au cours du mois d’octobre 2025.

Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale





