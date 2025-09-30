Marie Brizard Wine & Spirits: Mise à disposition du rapport financier semestriel

Paris, le 30 septembre 2025

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le Conseil d’administration de Marie Brizard Wine & Spirits a arrêté les comptes du premier semestre 2025 lors de sa réunion du 24 septembre 2025.

Le rapport financier semestriel comprend un rapport semestriel d’activité, les comptes semestriels consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle et une attestation du responsable du rapport financier semestriel.

Le rapport financier semestriel est disponible dans la rubrique Investisseurs / Informations Réglementées / Rapport Financier Semestriel.

Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

emilie.drexler@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

