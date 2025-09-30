Eastnets y Facephi forjan una alianza estratégica para crear un ecosistema global integral de defensa contra el fraude

DUBAI, United Arab Emirates and ALICANTE, Spain, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eastnets, líder mundial en cumplimiento normativo y seguridad en pagos, y Facephi, referente español en verificación de identidad digital biométrica, han anunciado hoy una alianza estratégica histórica para combatir el crimen financiero a nivel global.

La colaboración combina las cuatro décadas de experiencia de Eastnets en prevención de blanqueo de capitales (AML), control de sanciones y monitorización de transacciones, con la tecnología biométrica multicanal de Facephi para la verificación y autenticación de identidad. Juntas, crean el primer ecosistema integral de defensa antifraude que ayuda a bancos e instituciones financieras a reforzar la confianza, cumplir con las exigencias regulatorias y proteger a sus clientes en todos los mercados.

La unión de ambas compañías amplía su alcance combinado en los principales centros financieros del mundo, ofreciendo a los clientes experiencia local y una cobertura global sin precedentes.

A medida que el crimen financiero gana en sofisticación, las entidades afrontan el doble reto de garantizar el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias digitales fluidas a sus clientes. La alianza entre Eastnets y Facephi responde a este desafío creando un nuevo estándar en el que cumplimiento e identidad digital convergen, ofreciendo:

Onboarding biométrico avanzado: procesos rápidos, seguros y fáciles de usar que reducen el abandono y aceleran la inclusión financiera.

procesos rápidos, seguros y fáciles de usar que reducen el abandono y aceleran la inclusión financiera. Detección y prevención de cuentas mula: monitorización impulsada por IA con flujos AML mejorados.

monitorización impulsada por IA con flujos AML mejorados. Autenticación multinivel: protección robusta frente al robo de identidad y la toma de control de cuentas.

protección robusta frente al robo de identidad y la toma de control de cuentas. Cumplimiento inteligente: verificación de identidad que se integra sin fricciones en los flujos de AML, sanciones y otros procesos regulatorios.

verificación de identidad que se integra sin fricciones en los flujos de AML, sanciones y otros procesos regulatorios. Experiencia de cliente: un recorrido sin fricciones que protege y, al mismo tiempo, facilita la incorporación digital.



La alianza llega en un momento crítico para la industria financiera mundial. Con 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circulando por el sistema financiero en 2023 y un coste anual de 206.000 millones de dólares en cumplimiento, las instituciones necesitan soluciones más inteligentes y eficientes. El mercado de identidad digital, con una previsión de crecimiento anual compuesto superior al 16% hasta 2029, representa una gran oportunidad para las soluciones que integran seguridad, cumplimiento y experiencia de usuario.

“Facephi comparte nuestra misión de proteger a las instituciones financieras y a sus clientes frente al riesgo, al tiempo que promovemos unas finanzas seguras e inclusivas”, afirmó Hazem Mulhim, CEO de Eastnets. “Al igual que nosotros, están comprometidos con la innovación constante para mantenerse a la vanguardia en un mundo en el que la tecnología también puede ser un facilitador para los delincuentes. Al combinar la experiencia de Eastnets en cumplimiento normativo impulsado por IA con la innovación biométrica de Facephi, estamos dotando a los bancos de las herramientas necesarias para luchar contra el fraude y construir confianza digital a gran escala.”

Por su parte, Javier Mira, CEO de Facephi, añadió: “Esta alianza es mucho más que una integración tecnológica: supone redefinir la lucha contra el crimen financiero a escala global. Al unir cumplimiento normativo y biometría, Eastnets y Facephi pueden proteger el sistema financiero de principio a fin, ofreciendo una defensa potente, inclusiva y preparada para los desafíos regulatorios del futuro.”

Sobre Eastnets

Eastnets proporciona soluciones de cumplimiento y pagos a más de 800 instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo 11 de los 50 principales bancos y 22 bancos centrales. Con más de 40 años de experiencia, Eastnets facilita una participación financiera global segura y eficiente a través de soluciones que incluyen control de sanciones, monitorización de transacciones, analítica de cumplimiento y servicios de consultoría.

Sobre Facephi

Facephi es una compañía tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, reconocida por su enfoque en la seguridad e integridad de los datos. Sus soluciones están diseñadas para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude.

Con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnologías de protección de identidad digital, la empresa tiene su sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM. Facephi trabaja con clientes en 30 países, ofreciendo soluciones innovadoras que responden a los desafíos de seguridad en un entorno digital en constante evolución.

Contacto de prensa – Eastnets

Abby Simpson

Senior Account Manager, Five not 10

abigail.simpson@fivenot10.co.uk

Contacto de prensa – Facephi

Evercom – facephi@evercom.es

Prensa – prensa@facephi.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f0b813c-6ab1-4545-b018-a918baef4bd3