Bitget desafía a las principales bolsas con su modelo Universal Exchange, según los aspectos destacados del informe de Animoca Brands

Victoria, Seychelles, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, ha sido destacado en un nuevo informe de Animoca Brands: “La siguiente fase de las bolsas: llegar al público general”, que analiza cómo las bolsas se convertirán en los principales accesos a la economía en cadena. El informe destaca el concepto UEX de Bitget como un ejemplo destacado de cómo las plataformas centralizadas se expanden más allá de la negociación de criptomonedas hacia los activos tokenizados y la integración financiera en el mundo real.

Las bolsas centralizadas ya han desempeñado un papel fundamental en la adopción de las criptomonedas, pasando de ser simples actualizaciones de operaciones extrabursátiles (OTC) a convertirse en plataformas financieras de múltiples capas. El informe conjunto señala que, si bien los mercados centralizados siguen representando la mayor parte de la liquidez, la siguiente fase de adopción dependerá de si las bolsas pueden ir más allá de la negociación para convertirse en pasarelas integradas para pagos, finanzas descentralizadas (DeFi) y activos tokenizados. En el informe se destaca el posicionamiento de Bitget respecto de este cambio, y señala cómo UEX podría redefinir la participación tanto en los mercados minoristas como en los institucionales.

La estrategia UEX de Bitget ya es evidente en sus innovaciones de productos, que coinciden con las conclusiones del informe, que muestran una creciente demanda de modelos híbridos. Características como la negociación impulsada por IA con GetAgent, la integración en cadena para el acceso a tokens en fase inicial y los futuros sobre acciones, se hacen eco de la conclusión del informe de que las bolsas que prosperarán serán las que conecten a la perfección la negociación, la inversión y la utilidad en el mundo real en una misma plataforma.

“Nuestra visión es clara: las bolsas ya no pueden limitarse a ser simples plataformas de negociación. Deben servir de puente, ofreciendo a los usuarios una forma sencilla pero eficaz de moverse entre los mundos centralizados y descentralizados”, declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “El modelo UEX representa este futuro, y el informe refuerza los motivos por los que estamos seguros de que es el camino correcto”.

Animoca Brands destacó la importancia de esta evolución. “El informe muestra cómo las bolsas como Bitget están evolucionando desde centros de liquidez a accesos de entrada culturales y financieros para todo el ecosistema”, comentó Ming Ruan, director de Investigación y Datos de Animoca Brands. “Es un cambio que aúna juegos, pagos, identidad y activos tokenizados para crear un mundo en cadena accesible y escalable”.

El informe destaca que las bolsas mejor posicionadas para liderar serán las que generen credibilidad entre las instituciones y, al mismo tiempo, se adapten al ritmo de adopción minorista mediante activaciones culturalmente relevantes y experiencias de usuario simplificadas. El cambio de Bitget a UEX está en consonancia con esta trayectoria, lleva las alianzas y las innovaciones a un nuevo nivel y establece el estándar sobre cómo las bolsas pueden operar como verdaderos accesos universales.

Para ver el informe completo, acceda aquí .

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es el Universal Exchange (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones para operar, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , el precio de Ethereum y al precio de otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget colabora con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas en 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad importante. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen los fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/293bfd1b-437e-43e2-a78e-efc1813c418d