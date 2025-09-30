Bitget défie les plus grandes bourses avec son modèle universel, selon un rapport d’Animoca Brands

Victoria, Seychelles, 30 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première bourse universelle au monde (UEX), est mise à l’honneur dans un nouveau rapport d’Animoca Brands, intitulé « Exchanges’ Next Phase: Reaching the Mainstream » (La prochaine étape des bourses : atteindre le grand public), qui analyse l’évolution des bourses en tant que passerelles principales vers l’économie on-chain. Le rapport présente le concept d’UEX de Bitget comme un exemple phare de la manière dont les plateformes centralisées vont au-delà du simple trading crypto pour s’étendre aux actifs tokenisés et à l’intégration financière réelle.

Les bourses centralisées ont déjà joué un rôle clé dans l’adoption des cryptomonnaies, évoluant de simples services OTC vers de véritables plateformes financières multi-niveaux. Le rapport conjoint souligne que, si ces plateformes concentrent encore la majorité de la liquidité, la prochaine étape de l’adoption dépendra de leur capacité à s’étendre au-delà du trading pour devenir des passerelles intégrées vers les paiements, la DeFi et les actifs tokenisés. Il met en avant le positionnement de Bitget dans cette dynamique et insiste sur le potentiel du modèle UEX à transformer la participation des marchés retail et institutionnels.

La stratégie UEX de Bitget se reflète déjà dans ses innovations produits, en phase avec les constats du rapport, qui révèle une demande croissante pour des modèles hybrides. Des fonctionnalités telles que le trading alimenté par l’IA avec GetAgent, l’intégration on-chain pour l’accès aux jetons en phase initiale et les contrats à terme sur actions, font écho à la conclusion du rapport selon laquelle les bourses qui prospéreront seront celles capables de connecter de manière fluide trading, investissement et utilité réelle au sein d’une seule et même plateforme.

« Notre vision est claire : les bourses ne peuvent plus se contenter d’être de simples lieux de négociation. Elles doivent servir de ponts, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement et efficacement entre les mondes centralisé et décentralisé », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le modèle UEX incarne cet avenir, et ce rapport vient confirmer notre conviction que c’est la voie à suivre. »

Animoca Brands souligne également l’importance de cette évolution. « Le rapport montre comment des bourses comme Bitget passent de centres de liquidité à de véritables passerelles culturelles et financières pour l’ensemble de l’écosystème », a expliqué Ming Ruan, responsable de la recherche et des données chez Animoca Brands. « C’est une transformation qui rassemble gaming, paiements, identité et actifs tokenisés, pour bâtir un univers on-chain à la fois accessible et évolutif. »

Le rapport souligne que les bourses les mieux placées pour diriger cette nouvelle phase seront celles qui établiront leur crédibilité auprès des institutions tout en suivant le rythme de l’adoption par les particuliers grâce à des activations culturellement pertinentes et à des expériences utilisateur simplifiées. La démarche de Bitget vers l’UEX s’inscrit pleinement dans cette trajectoire, en élevant ses partenariats et ses innovations à un nouveau niveau, et en établissant la norme sur la manière dont les bourses peuvent fonctionner comme de véritables passerelles universelles.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, veuillez cliquer ici .

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel au Bitcoin , à l’Ethereum , et à d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais également des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/293bfd1b-437e-43e2-a78e-efc1813c418d