Bitget מאתגרת בורסות גדולות עם מודל הבורסה האוניברסלי שלה, כך עולה מדגשים בדו"ח Animoca Brands

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, צוינה באופן מודגש בדו"ח חדש של Animoca Brands, "השלב הבא של הבורסות: הגעה לזרם המרכזי", הבוחן כיצד בורסות יתפתחו לשערי הכניסה הראשיים לכלכלה ברשתות הבלוקצ'יין. הדו"ח מדגיש את תפיסת ה-UEX של Bitget כדוגמה מובילה לאופן שבו פלטפורמות מרכזיות מתרחבות מעבר למסחר קריפטוגרפי אל אסימוני נכסים ואינטגרציה פיננסית בעולם האמיתי.

בורסות מרכזיות כבר מילאו תפקיד מרכזי באימוץ הקריפטוגרפיה, והתפתחו משדרוגי OTC פשוטים לפלטפורמות פיננסיות רב-שכבתיות. הדו"ח המשותף מציין כי בעוד שזירות מרכזיות עדיין אחראיות למירב הנזילות, הציר של השלב הבא באימוץ יהיה היכולת של הבורסות להתרחב מעבר למסחר כדי להפוך לשערים משולבים המציעים תשלומים, DeFi ואסימוני נכסים. הדו"ח מדגיש את מיקומה של Bitget בתוך השינוי הזה, ומדגיש כיצד UEX יכולה לעצב מחדש את ההשתתפות בשווקים הקמעונאיים והמוסדיים כאחד.

אסטרטגיית ה-UEX של Bitget כבר ניכרת בחידושים במוצרים שלה, אשר מתיישרים עם ממצאי הדו"ח, ומראים ביקוש גובר למודלים היברידיים. תכונות כגון מסחר מועצם בינה מלאכותית עם GetAgent, השילוב של Onchain כדי לספק גישה לאסימונים בשלב מוקדם וחוזים עתידיים על מניות, מהדהדים את מסקנת הדו"ח כי הבורסות שישגשגו יהיו אלו המחברות בצורה חלקה מסחר, השקעה ותועלת בעולם האמיתי תחת פלטפורמה אחת.

"החזון שלנו ברור, בורסות כבר לא יכולות להיות רק זירות מסחר. הם חייבים לשמש כגשרים, ולתת למשתמשים דרך פשוטה אך רבת עוצמה לנוע בין עולמות ריכוזיים ומבוזרים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "מודל ה-UEX מייצג את העתיד הזה, והדו"ח הזה מחזק את הסיבה לכך שאנחנו בטוחים שזו הדרך הנכונה".

Animoca Brands הדגישה את החשיבות של התפתחות זו. "הדו"ח מראה כיצד בורסות כמו Bitget מתפתחות ממרכזי נזילות לשערים תרבותיים ופיננסיים עבור האקו סיסטם כולו", אמר מינג רואן (Ming Ruan), מנהל תחום המחקר והנתונים ב-Animoca Brands. "זהו שינוי שמשלב משחקים, תשלומים, זהות ונכסים אסימונים, ויוצר עולם onchain שהוא גם נגיש וגם ניתן להרחבה."

בדו"ח מודגש כי הבורסות הממוקמות בצורה הטובה ביותר להוביל יהיו אלה שבונות אמינות עם מוסדות תוך עמידה בקצב האימוץ הקמעונאי באמצעות הפעלות רלוונטיות מבחינה תרבותית וחוויות משתמש פשוטות יותר. המעבר של Bitget ל-UEX תואם את המסלול הזה, לוקח שותפויות וחידושים לרמה חדשה וקובע את הסטנדרט לאופן שבו בורסות יכולות לפעול כשערים אוניברסליים אמיתיים.

