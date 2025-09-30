ビットゲット (Bitget)、ユニバーサル取引所モデルで大手取引所に挑戦、アニモカ・ブランズ (Animoca Brands) のレポートで注目

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は、取引所がオンチェーン経済への主要なゲートウェイへと進化していく過程を検証するアニモカ・ブランズの新たなレポート「取引所の次の段階：メインストリームへの到達 (Exchanges' Next Phase: Reaching the Mainstream)」で取り上げられた。 本レポートは、ビットゲットのUEXコンセプトを、中央集権型プラットフォームが暗号資産取引を超えてトークン化資産や実世界の金融統合へと拡大している先進的な事例として強調している。

中央集権型取引所はすでに暗号資産普及において極めて重要な役割を果たしており、単純なOTC取引の拡張から多層的な金融プラットフォームへと進化してきた。 同共同レポートは、流動性の大部分を依然として中央集権型取引所が占めている一方で、次の普及段階は、取引を超えて決済、DeFi、トークン化資産への統合ゲートウェイとなれるかどうかにかかっていると指摘している。 本レポートは、この変化の中でのビットゲットの位置付けを強調し、UEXがリテール市場と機関投資家市場の双方における参加のあり方を再構築し得ることを示している。

ビットゲットのUEX戦略はすでに商品革新の中に現れており、レポートの知見とも一致し、ハイブリッドモデルに対する需要の高まりを反映している。 ゲットエージェント (GetAgent) によるAI取引、初期段階トークンアクセスのためのオンチェーン統合、株式先物といった機能は、取引、投資、実世界でのユーティリティを1つのプラットフォーム上でシームレスに結び付ける取引所こそが成長を遂げるというレポートの結論を裏付けている。

「我々のビジョンは明確です。取引所はもはや単なる取引の場であってはなりません。 取引所は橋渡し役として、ユーザーに中央集権型と分散型の世界を行き来するためのシンプルかつ強力な手段を提供しなければなりません」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「UEXモデルはこの未来を体現しており、本レポートはそれが正しい道であると確信する理由を強化しています」

アニモカ・ブランズは、この進化の重要性を強調した。 「本レポートは、ビットゲットのような取引所が流動性ハブからエコシステム全体の文化的および金融的ゲートウェイへと進化していることを示しています」とアニモカ・ブランズのリサーチ・データ部門責任者であるミン・ルアン (Ming Ruan) は述べている。 「これは、ゲーム、決済、アイデンティティ、トークン化資産を結び付け、アクセス可能でスケーラブルなオンチェーン世界を創造する転換なのです」

本レポートは、リテール市場での普及のペースに合わせつつ、文化的に関連性のある取り組みや簡素化されたユーザー体験を通じて信頼性を高め、同時に機関投資家からの信頼を築く取引所こそがリーダーとして最も有利な立場に立つと強調している。 ビットゲットのUEXへの移行はこの方向性と一致しており、パートナーシップとイノベーションを新たな段階へ引き上げ、取引所が真のユニバーサルゲートウェイとして機能するための標準を打ち立てている。

レポート全文は こちら から閲覧可能。

